Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA總決賽｜1米88矮腳虎擊倒外星人！般臣狂轟45分膺全票FMVP 譜寫「大衛戰勝哥利亞」封王史詩

籃球天地
更新時間：14:10 2026-06-14 HKT
發佈時間：14:10 2026-06-14 HKT

跨越半個世紀的漫長等待，象徵無上榮耀的奧拜恩盃，終於要回到麥迪遜廣場花園。謝倫般臣（Jalen Brunson）以一場載入史冊的史詩級表演，完美詮釋了何謂「紐約之王」。在今日上演的NBA總決賽第五戰，這位身高僅1米88的般臣在客場落後16分的萬丈深淵中隻手擎天，全場狂轟45分，領軍完成絕地反擊，為紐約人終結長達53年的錦標荒。賽後，他毫無懸念地全票當選總決賽最有價值球員（FMVP），用極致的技術與不屈的鬥志向世人宣告：在籃球的聖殿裡，「大衛」亦能戰勝「哥利亞」。

回首今屆總決賽，FMVP的歸屬一度暗流湧動。首兩戰唐斯（Karl-Anthony Towns）鋒芒畢露，第4戰艾魯比（OG Anunoby）的「上帝之手」補籃絕殺更令其呼聲高唱入雲；反觀身為頭號球星的般臣，卻一度捲入效率下滑的輿論漩渦。然而，真正的王者總在生死關頭拔劍，一切質疑，都在今場封王戰的硝煙中灰飛煙滅。

個人英雄主義的隻手遮天 齊名佐敦鑄傳奇

今仗出戰41分鐘的般臣，交出45分、3籃板及3助攻的統治級數據。下半場的他宛如戰神附體，第三節獨取14分吹響反攻號角；末節生死時刻，他更是視馬刺2米24的「外星人」雲班耶馬（Victor Wembanyama）如無物，頻頻殺入禁區探囊取物，單節狂飆15分，以一己之力將分差蠶食殆盡，在客場徹底粉碎了對手的反撲希望。

這是一場徹頭徹尾的「個人英雄主義」戲碼——全場般臣27射14中（命中率52%），而隊友合計僅60射17中（命中率28.3%）。他不僅憑一己之力扛起整支球隊，更成為繼「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）後，NBA史上唯二能在總決賽奪冠戰轟下45分的後衛。總結整個系列賽，場均32.6分、4.6次助攻及4.2個籃板，這張全票FMVP的成績單，閃耀著無可挑剔的光芒。

大衛智取哥利亞 拯救聯盟破偏見

單季包攬NBA盃MVP、東岸決賽MVP及總決賽MVP，般臣的成功，徹底粉碎了聯盟對矮仔後衛的刻板印象。被譽為「地表最強175」的名宿小湯馬士（Isaiah Thomas）在社交媒體激動致敬：「謝謝你，般臣！你挪去了聯盟對小個子的偏見，證明了矮將一樣能贏得天下。」

知名球評家史提芬A史密夫（Stephen A. Smith）更給予了極高評價，直言般臣擊敗雲班耶馬是「拯救了NBA」：「如果馬刺奪冠，整個聯盟都會陷入如何擊敗法國『外星人』的恐慌。但現在，一個沒有逆天彈跳、身高僅6呎1吋的後衛，憑藉著千錘百鍊的球商與大師級的腳步登頂，這就是籃球最純粹、最美好的答案。」

汗水澆灌冠軍夢 鐵漢柔情男兒淚

球場上殺伐果斷的般臣，性格向來沉穩內斂。但在終場哨聲響起、客場陷入死寂之際，這位鐵漢終究難掩激動，任由熱淚奪眶而出。「我已經說不出話了，這是我夢寐以求的一切。每當有人看扁我們，我們總能用行動回擊。」

談及末節那段如入無人之境的大爆發，他將榮耀歸功於無數個揮汗如雨的孤獨夏日：「我的自信，源於無人問津時的苦練。每次我拿到球，腦海中浮現的，都是獨自在訓練館裡打磨技術的日與夜。」當提及能與身為球隊助教的父親同享這份無上榮耀時，這位新科FMVP終忍不住哽咽。53年的等待，1米88的倔強，在這一刻化作了紐約城最動人的傳奇。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
16小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
6小時前
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
月薪20萬Meta工程師 捨棄物慾 全屋僅兩傢俬 冀30歲擁1500萬財務自由
投資理財
9小時前
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶
影視圈
20小時前
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光
即時娛樂
3小時前
房署首解畫公屋木門鐵閘「左右倒轉」之謎 揭奇葩設計原因 提三大免費改善方案｜Juicy叮
房署首解畫公屋木門鐵閘「左右倒轉」之謎 揭奇葩設計原因 提三大免費改善方案｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤，揚言「20元麻辣燙」拿下中國女子，西安女教師被標籤Easy Girl辱華。
英網紅RiskyRegg偷拍惹公憤｜「20元麻辣燙」追到西安女教師 涉辱華標籤Easy Girl
即時中國
2026-06-13 07:00 HKT
父親節︱韓國藥劑師爸爸為妻來港 融入生活懂廣東話愛吃牛腩麵 變身街坊「Oppa」
父親節︱韓國藥劑師爸爸為妻來港 融入生活懂廣東話愛吃牛腩麵 變身街坊「Oppa」
社會
7小時前