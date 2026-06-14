NBA總決賽｜1米88矮腳虎擊倒外星人！般臣狂轟45分膺全票FMVP 譜寫「大衛戰勝哥利亞」封王史詩

跨越半個世紀的漫長等待，象徵無上榮耀的奧拜恩盃，終於要回到麥迪遜廣場花園。謝倫般臣（Jalen Brunson）以一場載入史冊的史詩級表演，完美詮釋了何謂「紐約之王」。在今日上演的NBA總決賽第五戰，這位身高僅1米88的般臣在客場落後16分的萬丈深淵中隻手擎天，全場狂轟45分，領軍完成絕地反擊，為紐約人終結長達53年的錦標荒。賽後，他毫無懸念地全票當選總決賽最有價值球員（FMVP），用極致的技術與不屈的鬥志向世人宣告：在籃球的聖殿裡，「大衛」亦能戰勝「哥利亞」。

回首今屆總決賽，FMVP的歸屬一度暗流湧動。首兩戰唐斯（Karl-Anthony Towns）鋒芒畢露，第4戰艾魯比（OG Anunoby）的「上帝之手」補籃絕殺更令其呼聲高唱入雲；反觀身為頭號球星的般臣，卻一度捲入效率下滑的輿論漩渦。然而，真正的王者總在生死關頭拔劍，一切質疑，都在今場封王戰的硝煙中灰飛煙滅。

個人英雄主義的隻手遮天 齊名佐敦鑄傳奇

今仗出戰41分鐘的般臣，交出45分、3籃板及3助攻的統治級數據。下半場的他宛如戰神附體，第三節獨取14分吹響反攻號角；末節生死時刻，他更是視馬刺2米24的「外星人」雲班耶馬（Victor Wembanyama）如無物，頻頻殺入禁區探囊取物，單節狂飆15分，以一己之力將分差蠶食殆盡，在客場徹底粉碎了對手的反撲希望。

這是一場徹頭徹尾的「個人英雄主義」戲碼——全場般臣27射14中（命中率52%），而隊友合計僅60射17中（命中率28.3%）。他不僅憑一己之力扛起整支球隊，更成為繼「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）後，NBA史上唯二能在總決賽奪冠戰轟下45分的後衛。總結整個系列賽，場均32.6分、4.6次助攻及4.2個籃板，這張全票FMVP的成績單，閃耀著無可挑剔的光芒。

大衛智取哥利亞 拯救聯盟破偏見

單季包攬NBA盃MVP、東岸決賽MVP及總決賽MVP，般臣的成功，徹底粉碎了聯盟對矮仔後衛的刻板印象。被譽為「地表最強175」的名宿小湯馬士（Isaiah Thomas）在社交媒體激動致敬：「謝謝你，般臣！你挪去了聯盟對小個子的偏見，證明了矮將一樣能贏得天下。」

知名球評家史提芬A史密夫（Stephen A. Smith）更給予了極高評價，直言般臣擊敗雲班耶馬是「拯救了NBA」：「如果馬刺奪冠，整個聯盟都會陷入如何擊敗法國『外星人』的恐慌。但現在，一個沒有逆天彈跳、身高僅6呎1吋的後衛，憑藉著千錘百鍊的球商與大師級的腳步登頂，這就是籃球最純粹、最美好的答案。」

汗水澆灌冠軍夢 鐵漢柔情男兒淚

球場上殺伐果斷的般臣，性格向來沉穩內斂。但在終場哨聲響起、客場陷入死寂之際，這位鐵漢終究難掩激動，任由熱淚奪眶而出。「我已經說不出話了，這是我夢寐以求的一切。每當有人看扁我們，我們總能用行動回擊。」

談及末節那段如入無人之境的大爆發，他將榮耀歸功於無數個揮汗如雨的孤獨夏日：「我的自信，源於無人問津時的苦練。每次我拿到球，腦海中浮現的，都是獨自在訓練館裡打磨技術的日與夜。」當提及能與身為球隊助教的父親同享這份無上榮耀時，這位新科FMVP終忍不住哽咽。53年的等待，1米88的倔強，在這一刻化作了紐約城最動人的傳奇。