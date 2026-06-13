NBA總決賽｜紐約人叫胡拒鬆懈 唐斯讚OG絕殺乃「上帝右手」 雲班耶馬：我哋只係輸畀自己

NBA總決賽明日（周日）上演關鍵第五戰，手握大比數3:1「叫胡」優勢的紐約人，將作客聖安東尼奧挑戰背水一戰的馬刺。紐約人上仗在落後29分的絕境下上演史詩式大逆轉，士氣如虹；不過眾將賽前齊聲呼籲切勿鬆懈，誓要一鼓作氣終結系列賽。另一邊廂，面臨出局邊緣的馬刺新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）則表示，堅信球隊有能力大翻盤。

OG補籃成紐約英雄 唐斯：沒有OG就沒有God

回顧戰況峰迴路轉的G4，紐約人憑藉艾魯比（OG Anunoby）最後關頭的關鍵補籃絕殺，以107:106反勝馬刺，寫下總決賽史上最大逆轉紀錄。這記價值連城的補籃更讓曼哈頓區將2026年6月11日命名為「OG阿奴諾比感謝日」。對此，OG謙虛表示：「每個人都告訴我這球意義重大，能成為這段歷史的一部分，我非常感激。」

隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）對這記絕殺更是讚不絕口，直呼這是「上帝的右手」：「沒有OG，就拼不出God（上帝）。從紐約體育史最佳時刻來看，這絕對名列前茅。」

紐約人拒絕鬆懈 視G5為「0:0」重新出發

雖然距離總冠軍只差一步，但紐約人上下不敢怠慢。唐斯強調球隊必須保持飢渴：「我們要把每場比賽當成0:0，帶著贏下G1的那種絕望感去打。最難打的比賽，往往就是終結對手賽季的那一場，所以明仗我們必須拿出最好的表現。」赫特（Josh Hart）亦提醒球隊必須改善入局慢的問題：「我們不能總是自己挖個大坑，然後再辛苦地爬出來。」

紐約人主帥米克布朗（Mike Brown）坦言，擔心球隊會因上仗的奇蹟反勝而出現鬆懈：「出現少許鬆懈是人之常情，但我們必須專注當下。馬刺是一支極具實力的球隊，他們明仗必定會作困獸鬥，這場比賽絕對是一場硬仗。」

慘遭29分逆轉陷絕境 雲班耶馬：命運仍掌握在手中

至於被逼入絕境的馬刺，上仗慘遭29分大逆轉無疑是一大打擊。主帥米治莊遜（Mitch Johnson）直言球隊必須面對現實：「我們無法逃避1:3落後的事實，也無法逃避前四戰其實都有機會贏波。我們還有很多地方需要改善。」

雲班耶馬：是我們自己擊敗了自己。AP

雲班耶馬：是我們自己擊敗了自己。AP

不過，球隊核心雲班耶馬依然充滿信心。被問到為何在1:3落後下仍相信能扭轉乾坤時，雲班耶馬回應：「首先是我們具備這個能力。過去幾場比賽證明了，根本沒有人真正擊敗過我們，某程度上，是我們自己擊敗了自己。」他強調，球隊的命運依然掌握在自己手中，明仗誓必在主場球迷面前力挽狂瀾。