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NBA｜字母哥憑歌寄意「我們在邁阿密」 希路取關熱火 細佬「神助攻」爆交易玄機？

籃球天地
更新時間：16:30 2026-06-12 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-12 HKT

公鹿在經歷了一個令人失望的賽季後，當家球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）與球隊的「蜜月期」似乎已走到盡頭。近期關於他離隊的交易傳聞甚囂塵上，當中以將天賦帶到邁阿密熱火的呼聲最高。更耐人尋味的是，「字母哥」日前在社交平台發文時，竟配上一段帶有「邁阿密」字眼的歌詞，彷彿意有所指。

字母哥離隊或進入倒計時。AP
字母哥離隊或進入倒計時。AP
字母哥（中）離隊或進入倒計時。AFP
字母哥（中）離隊或進入倒計時。AFP
字母哥離隊或進入倒計時。路透社
字母哥離隊或進入倒計時。路透社

回顧上季，公鹿僅錄得32勝50負的慘淡戰績，黯然無緣季後賽。傷患纏身的「字母哥」全季僅披甲36場，季中已屢次傳出他萌生去意的消息。雖然交易最終未能成事，但外界普遍認為他的公鹿生涯已步入倒數階段。

IG憑歌寄意 歌詞高呼「我們在邁阿密」

在「字母哥」最新上載至IG的相片中，分享了他早前赴摩納哥觀看F1賽車的花絮。不過，有眼利的網民發現，他為該帖文配上了著名饒舌歌手Drake的歌曲《Somebody Loves Me》片段，而該段歌詞的開首正正唱道：「We in Miami turnin' up another notch（我們在邁阿密，再上一個層次）」。此舉猶如火上加油，令轉會傳聞進一步升溫。

字母哥在自己的IG似乎暗示自己的未來。IG截圖
字母哥在自己的IG似乎暗示自己的未來。IG截圖
字母哥po歌意有所指？「We in Miami turnin' up another notch（我們在邁阿密，再上一個層次）。音樂APP截圖
字母哥po歌意有所指？「We in Miami turnin' up another notch（我們在邁阿密，再上一個層次）。音樂APP截圖

傳熱火提重磅報價 希路清空關注兼貼漏斗

據美國體育記者Evan Sidery報道，熱火目前已正式向公鹿開出交易報價。據悉，熱火擺上談判桌的籌碼相當豐厚，包括後衛泰萊希路（Tyler Herro）、中鋒基爾韋亞（Kel'el Ware）、前鋒占美查基斯（Jaime Jaquez Jr.）、尼高拉祖域（Nikola Jovic）、今年的首圈13號籤以及未來的選秀權，務求打動公鹿放人。

巧合的是，被視為交易核心籌碼的希路，昨日在個人IG上載了訓練照片，並耐人尋味地配上兩個「漏斗」的表情符號。更惹人遐想的是，網民翻查希路的IG關注列表，發現他已悄悄取消關注熱火隊的官方帳號；而他的弟弟奧斯汀希路（Austin Herro）更在評論區留下了一張「公鹿」的圖片，種種跡象似乎都在暗示這宗重磅交易正在醞釀中。

希路IG配文兩個時間沙漏。IG截圖
希路IG配文兩個時間沙漏。IG截圖
希路細佬在評論區暗示大哥未來去向。希路IG截圖
希路細佬在評論區暗示大哥未來去向。希路IG截圖
希路已經取消關注熱火。IG截圖
希路已經取消關注熱火。IG截圖

「字母哥」日前才剛剛結束其首次香港行，想必這位NBA超級巨星最終情歸何處，將成為今夏休賽期最具話題性的焦點。

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