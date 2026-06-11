NBA總決賽｜紐約人驚天逆轉馬刺創歷史 領先3:1距53年首冠僅差一步

紐約人在在周三NBA總決賽第4場上演驚天逆轉，於最多落後29分之下，憑藉前鋒艾魯比（OG Anunoby）在比賽僅剩1.2秒時補中絕殺，以107:106驚天逆轉聖安東尼奧馬刺，創下總決賽最大逆轉紀錄，場數領先3:1，距離半個世紀以來的首座總冠軍僅差一步之遙！

創總決賽史上最大逆轉紀錄

今場作客的馬刺在比賽初段反客為主，上半場火力全開，半場結束時已取得27分的驚人領先優勢。進入第三節，馬刺更一度將比數拉開至81:52，領先優勢達到全場最高的29分。

在所有人都以為馬刺將會扳平大比數之際，紐約人卻展開了不可思議的反擊。根據NBA自1997年開始記錄每節詳細數據以來，此前總決賽的最大逆轉紀錄是2008年波士頓塞爾特人對洛杉磯湖人時克服的24分落後。然而，今夜的紐約人徹底將歷史改寫，完成了總決賽史上前無古人的29分大逆轉！

艾魯比1.2秒補籃完成致命絕殺

紐約人的反撲由後衛謝倫賓臣（Jalen Brunson）吹起號角，他全場狂轟36分，帶領球隊在下半場瘋狂蠶食分差；另一奪冠功臣艾魯比同樣表現神勇，交出個人季後賽代表作的33分。

比賽最後關頭進入白熱化。在最後一次進攻中，般遜在外線嘗試三分絕殺不中，但埋伏在禁區的阿奴諾比憑藉驚人的彈跳力，在比賽僅剩1.2秒時於人群中將皮球補中入網！隨著馬刺最後一擊無功而返，紐約人奇蹟地以一分之差險勝。

總決賽第五戰將於周六移師聖安東尼奧舉行，手握三個冠軍點的紐約人，誓要在客場高舉自1973年以來的首座總冠軍獎盃，為這段奇蹟之旅畫上完美句號！