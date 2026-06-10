NBA｜占士成時代雜誌最具影響力100人 重提退休：當不再熱愛自然會離開

NBA巨星勒邦占士近日獲《時代雜誌》入選為首屆百大體育影響力人物及封面人物，被稱為世紀運動員，他在受訪中提到退休，指取決於內心，並說當自己不愛的時候就會離開，並重提和兒子同場征戰，是他取得過最好的成就。

占士談退休：這取決於心態

效力湖人現年41歲的占士今季以季後賽次輪完結生涯的第23個賽季，他的來季去向亦成為外界焦點，而他早前接受《時代雜誌》訪問時，再被問到打算征戰到什麼時候時，占士則表示：「這取決於心態。」並指出：「心之所向，身之所往。如果我不再熱愛在比賽日提前五個小時到達球館開始準備，如果我不再熱愛提前兩個半小時到達訓練場，那我就知道我肯定要放棄了，因為那樣我就會開始欺騙球賽。」今季占士雖然體能上有明顯下滑，但仍交出20.9分、6.1籃板和7.2助攻，據指湖人正積極促成占士續約，但同一時間亦有多支球隊正追逐這位球星。

占士視與布朗尼同場打波為最棒成就

而提到他經常會被外界用他和米高佐敦之間誰才是GOAT，而占士則輕鬆指：「在佐敦時代成長的人肯定會說是佐敦，而在占士時代成長的人還是會說是佐敦。」占士認為每個人都會有自己的看法，而他認為自己只需做好自己。占士在2003進入聯盟，當時他的大兒子布朗尼還未出世，而如今他們更一同效力湖人，並首次在NBA中完成父子助攻，對此占士說：「在我籃球生涯中做過的所有事情裡，這是我取得過的最棒的成就。」