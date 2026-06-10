Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜占士成時代雜誌最具影響力100人 重提退休：當不再熱愛自然會離開

籃球天地
更新時間：13:33 2026-06-10 HKT
發佈時間：13:33 2026-06-10 HKT

NBA巨星勒邦占士近日獲《時代雜誌》入選為首屆百大體育影響力人物及封面人物，被稱為世紀運動員，他在受訪中提到退休，指取決於內心，並說當自己不愛的時候就會離開，並重提和兒子同場征戰，是他取得過最好的成就。

占士談退休：這取決於心態

效力湖人現年41歲的占士今季以季後賽次輪完結生涯的第23個賽季，他的來季去向亦成為外界焦點，而他早前接受《時代雜誌》訪問時，再被問到打算征戰到什麼時候時，占士則表示：「這取決於心態。」並指出：「心之所向，身之所往。如果我不再熱愛在比賽日提前五個小時到達球館開始準備，如果我不再熱愛提前兩個半小時到達訓練場，那我就知道我肯定要放棄了，因為那樣我就會開始欺騙球賽。」今季占士雖然體能上有明顯下滑，但仍交出20.9分、6.1籃板和7.2助攻，據指湖人正積極促成占士續約，但同一時間亦有多支球隊正追逐這位球星。

占士視與布朗尼同場打波為最棒成就

而提到他經常會被外界用他和米高佐敦之間誰才是GOAT，而占士則輕鬆指：「在佐敦時代成長的人肯定會說是佐敦，而在占士時代成長的人還是會說是佐敦。」占士認為每個人都會有自己的看法，而他認為自己只需做好自己。占士在2003進入聯盟，當時他的大兒子布朗尼還未出世，而如今他們更一同效力湖人，並首次在NBA中完成父子助攻，對此占士說：「在我籃球生涯中做過的所有事情裡，這是我取得過的最棒的成就。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
20小時前
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-09 14:34 HKT
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
即時中國
7小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
2026-06-09 14:45 HKT
政府7.1起派長者餐飲券！$18歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
政府7.1起派長者餐飲券！$18歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
飲食
2小時前
星島申訴王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」選港姐 多才多藝旺角現身Busking賣唱
04:28
星島申訴王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」選港姐 多才多藝旺角現身Busking賣唱
申訴熱話
6小時前
胡楓開完紅館演唱會獲四大曾孫冧爆 慶功宴同框畫面曝光 一舉動令修哥嗌「攞命」？
胡楓開完紅館演唱會獲四大曾孫冧爆 慶功宴同框畫面曝光 一舉動令修哥嗌「攞命」？
影視圈
5小時前