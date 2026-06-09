NBA總決賽｜無懼紐約人魔鬼主場 雲班耶馬笑做紐約新公敵：「都係楊格勁啲！」

頂住麥迪遜花園廣場漫天狂噓與挑釁，馬刺當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）在總決賽第三戰交出統治級表現，帶領球隊作客險勝紐約人。當被問及是否已成為紐約球迷眼中的新公敵時，這位法國長人幽默爆出一句：「論做『紐約反派』，都係楊格（Trae Young）勁啲！」

"I'm nowhere near Trae Young level though." 😂



Wemby on being New York's newest villain. pic.twitter.com/rq5IHYPZ9R — SportsCenter (@SportsCenter) June 9, 2026

雲班耶馬自認「拉仇恨」不如楊格

雲班耶馬今仗發揮八面玲瓏，交出32分、8籃板、6助攻及3封阻的全能數據。比賽期間，他更一度推搡紐約人當家球星般臣（Jalen Brunson），此舉瞬間辣㷫全場球迷，噓聲震耳欲聾。翻查歷史，上一位在麥迪遜花園廣場享受如此「星級待遇」的球員，已要數到2021年的楊格。當年還效力鷹隊的他，不僅在投入絕殺球後向全場做出「收聲」手勢，更在淘汰對手一刻於中圈鞠躬挑釁，自此淪為紐約客逢見必狂噓的「頭號公敵」。

楊格面對紐約人球迷全場噓聲做出「收聲」手勢，正式成為紐約公敵。YouTube影片截圖

楊格一直是紐約球迷的「最愛」。NBA官網圖片

楊格一直是紐約球迷的「最愛」。NBA官網圖片

雲班耶馬自認「拉仇恨」不如楊格。AFP

面對主場球迷排山倒海的敵意，這位法國長人賽後卻展現出超齡的從容。被問到是否已準備好接棒，成為紐約球迷眼中的新一代「大反派」時，雲班耶馬幽默笑納這份「另類讚美」：「我想是的，但論到『拉仇恨』的功力，我自問還遠未及楊格這位『終極大魔王』的級別。作客打季後賽就像是五打六，但正正是這種全場想將你生吞活剝的逆境，才最能檢驗出一支球隊的真正含金量。」

雲班耶馬自認「拉仇恨」不如楊格。AFP

般臣受犯規困擾。路透社

紐約人主場失守。AFP

馬刺扳回一城。AFP

靠畫畫減壓 巨漢寫生反差萌

有別於上仗尾段的慌亂，雲班耶馬今場打得條理分明。他透露，這幾天在繁華喧鬧的紐約，自己的備戰秘訣竟然是「佛系放空」：「季後賽就像一場風暴，讓人喘不過氣。有時候我甚至不急著去翻看比賽錄像，而是需要一點時間讓大腦徹底關機重啟。」更有趣的是，有球迷捕捉到這位身高2米24的巨漢，竟然悠閒地坐在紐約公園裡寫生，畫面反差感十足！他賽後笑著證實自己確實在「搞藝術」：「沒錯，我畫了公園裡的雕像，老實說，我的畫工還真是不錯呢！這能讓我找回內心的平靜。」

少林寺魔鬼特訓見真章

除了心理上的「文藝」調整，休賽期的魔鬼特訓亦成為他撐過高強度比賽的關鍵。雲班耶馬回憶起夏天遠赴「少林寺」閉關修煉的苦況：「當時在訓練場上一圈又一圈地跑，大腿後側肌肉像火燒一樣痛。今晚連續在場上拼搏25分鐘，我再次感覺到那種熟悉的灼燒感。身體對抗層面的準備，確實是拉開差距的關鍵。」

今仗球證判罰惹爭議。AFP

馬刺和紐約人的比賽十分激烈。AFP

雲班耶馬帶隊客場取勝。路透社

讚卡素大心臟 贏波靠防守溝通

談到今場能咬緊牙關拿下勝利的關鍵，雲班耶馬歸功於防守端的溝通：「我們明確了防守策略，知道誰去防守誰才是最優解。在場上早做準備，並在觀察到變化時及時提醒隊友。」

雲班耶馬（左）和卡素（右）合力攻下55分。AP

卡素（左）今仗對於般臣（右）的防守卓有成效。路透社

紐約人和馬刺的比賽每球必爭。AP

卡素（Stephon Castle）今仗的發揮同樣亮眼，他全場比賽錄得23分、5個籃板和5次助攻的數據，對於般臣的防守效果亦有目共睹。對於隊友卡素在末段頂住全場干擾，射入關鍵三分並兩罰全中，雲班耶馬讚不絕口：「他或許是我們陣中球風最成熟的球員。他以前就經歷過大場面，所以我對他的表現毫不意外。」被問到卡素主射關鍵罰球時的窒息氣氛，雲班耶馬霸氣表示：「我其實根本聽不到觀眾的嘈雜聲，我當時全神貫注準備拼搶進攻籃板，以防他射失，不過最後證明我是多慮了。」

此外，雲班耶馬亦特別點名讚揚今仗手感一般、但交出全隊最高8次助攻的霍斯（De'Aaron Fox）：「我們對他的信任是毋庸置疑的，他是最值得信賴的球員之一，為我們帶來了贏波所需的一切。」