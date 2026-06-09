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NBA總決賽｜球證判罰惹爭議 紐約人主帥扯火轟罰球懸殊

籃球天地
更新時間：13:27 2026-06-09 HKT
發佈時間：13:27 2026-06-09 HKT

馬刺在麥迪遜花園廣場艱難搶下一場勝利，在七場四勝賽制下，將總決賽比數追近至1:2。縱觀全場比賽，兩軍角力十分激烈，身體碰撞頻繁，惟今仗球證的判罰尺度卻成為賽後焦點，更有聲音直指球證有些「搶戲」。賽後，紐約人主帥米克布朗（Mike Brown）在記者會上花了近5分鐘大吐苦水，對球證的判罰表達強烈不滿，直言：「我從來沒有想過會在NBA總決賽見到這種情況！」

翻查數據，今場比賽有一項數據極為懸殊：下半場馬刺共獲得24次罰球，大幅拋離紐約人的8次。單是第四節開賽首分鐘，紐約人便被連吹3次犯規，令主帥米克布朗大為光火。

米克布朗直斥判罰不公

「首先，我想澄清一件事。馬刺表現得很主動，拼下了這場勝利。」米克布朗在賽後記者會上先禮後兵，但隨即話鋒一轉：「但我必須說，我從沒想過自己會在NBA總決賽中，看到一支球隊在下半場獲得24次罰球，而另一隊只有8次。我很少抱怨球證的罰球公平性，馬刺是一支偉大的球隊，這毫無疑問。但如果我們第四戰還是這樣，下半場給他們24次罰球而我們只有8次，這將大大降低我們的贏波機會。也許我們確實犯規了，但他們同樣也有犯規。」

紐約人主帥米克布朗在記者會上花了近5分鐘大吐苦水，對球證的判罰表達強烈不滿。AFP
紐約人主帥米克布朗在記者會上花了近5分鐘大吐苦水，對球證的判罰表達強烈不滿。AFP
紐約人主帥米克布朗在記者會上花了近5分鐘大吐苦水，對球證的判罰表達強烈不滿。AP
紐約人主帥米克布朗在記者會上花了近5分鐘大吐苦水，對球證的判罰表達強烈不滿。AP
紐約人主帥米克布朗在記者會上花了近5分鐘大吐苦水，對球證的判罰表達強烈不滿。AP
紐約人主帥米克布朗在記者會上花了近5分鐘大吐苦水，對球證的判罰表達強烈不滿。AP

米克布朗續指，球證原本有很多機會可以平衡雙方的罰球次數。「我們今晚打得不好，馬刺打得非常出色。但下半場讓對手拿到24次罰球，面對一支強隊，這種劣勢實在難以克服。」

除了抱怨球證，米克布朗亦承認球隊自身存在問題：「我們在進攻端陷入了本季罕見的停滯，導致出現13次失誤。在總決賽中，你出現13次失誤而對方只有8次，並且對方利用這13次失誤拿了21分，而我們只拿到7分，比賽自然會變得非常艱難。」他強調，球隊在開局及下半場初段打得太被動，防守端亦未能把控好細節。「這是一場只差4分的比賽，直到最後關頭都只是一個回合的差距，這種罰球差距真的太難去克服了。」

眾將拒賴球證 唐斯認失誤累事

全場比賽，馬刺共獲得32次罰球，而紐約人則有22次。儘管主帥對判罰大感不滿，但紐約人眾將卻未有將輸波責任全推給球證。

據美國記者透露，當唐斯（Karl-Anthony Towns）及赫特（Josh Hart）被問及米克布朗對球證的評論時，唐斯直接打斷了提問，並明確指出紐約人輸波並非因為球證，而是球隊自己一次次的失誤，將勝利拱手相讓。至於主將般臣（Jalen Brunson）談到罰球次數的差距時，更坦言：「我們確實犯了很多次規。」而今仗攻入28分的艾魯比（O.G. Anunoby）在受訪時則顯得頗為無奈：「那些犯規，我想這就是今天比賽的走勢吧。這確實影響了節奏，你只能應對，保持職業素養並隨時準備好上場。」

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