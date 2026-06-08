NBA總決賽｜紐約人相隔27年主場迎總決賽 門票炒至逾百萬 特朗普將到場觀戰

NBA總決賽第三戰明早戰火重燃，紐約人帶著場數2:0的優勢，相隔27年終回師主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）出戰總決賽。這場全美矚目的焦點大戰掀起瘋狂炒風，最貴的場邊座位門票已炒至突破14萬美元（約109萬港元）天價，連同美國總統特朗普（Donald Trump）破天荒親臨觀戰，令賽事熱度爆燈。

「山頂位」索價逾4萬

紐約人早前出人意表地連贏兩場作客賽事攻克馬刺，目前在七場四勝制下形勢大好。久違27年的總決賽主場氣氛，令門票一票難求。據NBA官方合作票務平台Ticketmaster顯示，明早一戰最平的「山頂位」已索價高達5,335美元（約41,798港元）；最貴的場邊座位更突破14萬美元大關，相當誇張。

14萬美元場邊票的模擬視角。Ticketmaster官網截圖

最平「山頂位」的模擬視角。Ticketmaster官網截圖

總統破天荒督師 星光熠熠撐主隊

除門票炒至天價，今仗麥迪遜廣場花園的觀眾席亦星光熠熠。美國總統特朗普將親臨現場觀戰，成為史上首位觀看NBA總決賽的現任美國總統。有趣的是，有美媒翻出特朗普的「睇波舊照」，原來早於1991年3月，他已曾與前妻梅普爾斯（Marla Maples），以及在經典美劇《老友記》（Friends）中飾演Ross和Monica父親的著名影星艾略特高特（Elliott Gould），一同坐在麥迪遜廣場花園的場邊，觀看紐約人對太陽的賽事。如今以總統身分重臨舊地，別具話題性。

特朗普（中）在1991年曾與前妻梅普爾斯（右），著名影星艾略特高特（坐），一同坐在麥迪遜廣場花園的場邊觀賽。AP

至於著名導演史碧李（Spike Lee）及當紅影星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）等紐約人「死忠」星級球迷，料亦不會缺席這場歷史性戰役。

為配合總統到訪，場館方面將與美國特勤局聯手，大幅提升現場保安級別。比賽當日將嚴格實施「禁袋令」，大會強烈呼籲球迷最少提早兩小時抵達場館，預留充足時間進行安檢入場，以免錯過開賽時刻。