NBA總決賽｜作客領先2:0平佐敦公牛神蹟 紐約人豪言回麥迪遜廣場奪冠

紐約人距離半個世紀以來的首座總冠軍僅差兩場勝仗！在周五進行的NBA總決賽第二戰，紐約人作客憑藉核心謝倫般臣（Jalen Brunson）在最後關頭頂住壓力投進關鍵罰球，以105:104險勝馬刺，場數領先2:0。紐約人更成為了NBA歷史上第三支在總決賽作客連贏首兩場的球隊，一眾主力賽後豪言要回到紐約主場，在球迷見證下高舉總冠軍獎盃！

追平佐敦公牛、奧拉祖雲火箭神蹟

在總決賽作客連贏兩場有多難？在NBA歷史長河中，此前僅有兩支球隊能做到這一壯舉，分別是1993年由「波神」米高佐敦領軍的公牛，以及1995年由「大夢」奧拉祖雲帶領的火箭，而這兩支傳奇球隊最終均順利奪得該屆總冠軍；紐約人很有機會復刻傳奇登上總冠軍寶座。

如今，尋求自1973年以來首座總冠軍的紐約人，已一隻腳踏上了冠軍領獎台。隊中主力中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）賽後興奮地表示：「紐約市準備好了，球迷準備好了，能量也到位了，我們找到了贏球的方法！」主教練麥布朗（Mike Brown）亦驚嘆這是一場偉大的比賽。此役過後，紐約人在季後賽已錄得13連勝，創下NBA歷史上第二長的單季季後賽連勝紀錄。

雲班耶馬致命失誤

今場比賽過程峰迴路轉。紐約人在第四節中段曾一度領先14分，但頑強的馬刺在末節瘋狂反撲，打出一波14:0的攻勢抹平分差。馬刺新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）在比賽還剩57秒時完成「2+1」，更助馬刺以104:102反超先。關鍵時刻，首戰功臣謝倫般臣挺身而出，先投進中距離兩分追平。隨後雲班耶馬在最後關頭出現致命傳球失誤，賓遜搶得球權並博得犯規，在比賽僅剩9.5秒時穩穩罰入領先的一球。

隨著雲班耶馬最後一記絕殺中距離跳投彈框而出，紐約人成功將勝利帶走。唐斯全場交出21分及13個籃板，賓遜與碧捷斯（Mikal Bridges）則各取20分；而空砍29分的雲班耶馬賽後只能無奈表示：「我們無法改變過去，我們已經在考慮第三場了。」

