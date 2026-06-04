NBA總決賽｜般臣「順勢而為」領紐約人G1逆轉 雲班耶馬認失準：「是我們將勝利拱手相讓」

NBA總決賽首戰落幕，紐約人作客以105:95反勝聖安東尼奧馬刺，在七場四勝制下先拔頭籌。紐約人主將般臣（Jalen Brunson）末段憑「場上的本能」射入奠勝球，直言球隊靠「耐心地一點點蠶食」完成14分大逆轉；反觀馬刺超級新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）則直認表現糟糕，感嘆球隊未能把握優勢，「是我們自己將勝利拱手相讓」。

般臣解構關鍵一擊：順應直覺

紐約人今仗能克服下半場落後14分的劣勢，全靠般臣在決勝時刻的冷靜處理。在比賽最後階段，他迎著馬刺守將華素（Devin Vassell）的防守，果斷拒絕隊友的單擋掩護，單打命中高難度中投。賽後被問及這個大心臟決定時，般臣透露完全是出於臨場直覺：「那更多的是一種在場上的本能。在電光火石之間，我讀懂了防守球員重心的微妙變化。我並沒有預先決定要做甚麼動作，只是順應自己的重心與比賽節奏，順勢而為。」

翻查紀錄，紐約人堪稱「逆轉專家」。他們在上季東岸季後賽次圈對陣塞爾特人時，就曾兩度克服落後20分的劣勢完成驚天逆轉；今季東岸決賽首戰面對騎士，同樣上演了落後22分的大翻盤，加上今仗再有落後14分反勝的戲碼。談到球隊為何總能絕地反擊，般臣將此歸功於球隊堅韌的心態：「每當處於逆境，我們總是專注眼前的下一個回合。我們很清楚，不可能靠一個攻勢就把分差完全追回來，所以只能耐心地透過防守，一分一分地蠶食差距。」

雲班耶馬拒絕氣餒：我一點也不擔心

另一邊廂，首戰總決賽的雲班耶馬今仗手感冰冷，全場21投僅6中。賽後他毫不避諱地承擔責任：「我今晚表現得很糟糕，事情就這麼簡單。我認為，是我們自己將這場勝利拱手相讓。」他指出，球隊在第四節末段一度反超1分，但隨後未能保護好防守籃板，讓經驗豐富的紐約人乘勢接管了比賽。

儘管主場遭遇開門黑，但這位法國新星依然保持極大自信，強調不會為此過度自責：「這不像是需要我去重新弄懂甚麼，感覺更像是只要我能打出正常水準就行。當我們表現不好時，往往是自己犯錯自亂陣腳。這就是為甚麼我不擔心，我們會打得好得多。」

20歲哈柏創歷史 嘆球隊輸在執行力

雖然馬刺落敗，但年僅20歲的後衛哈柏（Dylan Harper）今場發揮十分亮眼。他第一節比賽即3射3中斬落10分，成為NBA歷史上最年輕在總決賽得分雙位數的球員。當被問到經歷如此出色的上半場之後，對手下半場對他的防守策略是否變化，哈柏表示：「我覺得防守策略基本沒變，對我而言，我必須繼續保持進攻性，全力以赴。只是有些球我們沒投進，而他們把球投進了。」

哈柏成為NBA歷史上最年輕在總決賽得分雙位數的球員。路透社

哈柏（左）成為NBA歷史上最年輕在總決賽得分雙位數的球員。路透社

哈柏成為NBA歷史上最年輕在總決賽得分雙位數的球員。AFP

哈柏成為NBA歷史上最年輕在總決賽得分雙位數的球員。AP

外界有聲音指馬刺剛經歷與雷霆的七場大戰，體能劣勢導致第四節崩盤。哈柏認為這並非唯一敗因：「我覺得兩支球隊其實都累了，今天的比賽更像是一場對攻大戰，每個人都在不知疲倦地全場折返跑。我感覺紐約人只是在最後階段的戰術執行力上做得更好一些。」

哈柏亦力撐隊友雲班耶馬，強調球隊士氣未受打擊：「他從不在大場面面前退縮。這場失利讓我們憋著一股勁，進入下一場比賽，我們會對勝利展現出更加飢渴的態度，並且準備好去不斷證明自己。」