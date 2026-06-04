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NBA總決賽｜般臣帶傷轟30分演「王者歸來」 紐約人G1逆轉馬刺拔頭籌（有片）

籃球天地
更新時間：12:50 2026-06-04 HKT
發佈時間：12:50 2026-06-04 HKT

NBA迎來今季最終章，經歷七場激戰的馬刺坐鎮主場，迎戰以逸待勞的紐約人。紐約人今仗成功克服下半場落後14分的劣勢，憑藉主將般臣（Jalen Brunson）在兩度遭遇傷患的情況下依然狂轟30分，並在最後時刻射入高難度中投「殺死比賽」，最終作客以105:95反勝聖安東尼奧馬刺。紐約人豪取季後賽12連勝，今季對陣馬刺的戰績亦來到3勝1負。

般臣傷出無礙 單騎連轟9分定勝局

紐約人自香港時間5月26日橫掃騎士晉級後便一直休戰，久疏戰陣下，今仗開局明顯入局較慢。反觀馬刺剛與雷霆經歷慘烈的「搶七」大戰，甫開賽便更早進入狀態，下半場更一度領先至14分。紐約人核心般臣在上半場先是撞傷膝蓋，其後又扭傷腳踝，一度需要返回更衣室治理；但他下半場上演「王者歸來」，在第四節雙方戰至86:86平手之際，單人匹馬連轟9分，末節砍下13分一舉奠定勝局。

般臣（中）帶傷轟30分。路透社
般臣（中）帶傷轟30分。路透社
般臣兩度遭遇傷病。路透社
般臣兩度遭遇傷病。路透社
般臣上半場兩度遭遇傷病。AFP
般臣上半場兩度遭遇傷病。AFP

馬刺體能見底 雲班耶馬致命失誤

至於主隊馬刺今仗明顯受體能下降影響，整體狀態平平，外圍失準全隊三分球43射僅11中，命中率低至25.6%。首戰總決賽的超級新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）雖然交出26分及12個籃板的「雙雙」數據，但全場21投僅6中手感冰冷，加上最後時刻運球出現致命失誤，直接斷送球隊反勝希望。

雲班耶馬最後時刻出現失誤，葬送比賽。AFP
雲班耶馬最後時刻出現失誤，葬送比賽。AFP
雲班耶馬（右）今仗體力見底。AFP
雲班耶馬（右）今仗體力見底。AFP
馬刺失去總決賽主場優勢。AFP
馬刺失去總決賽主場優勢。AFP

紐約人化身剋星 破馬刺G1不敗金身

紐約人贏波後強勢取得季後賽12連勝，追平NBA史上單屆季後賽第二長的連勝紀錄（與1999年的馬刺並列，僅次於2017年勇士的開局15連勝）。同時，他們亦創下連續7場季後賽作客贏對手雙位數的壯舉。值得一提的是，紐約人今季面對馬刺已取得3勝1負的佳績，儼然成為對手的「剋星」；今仗他們更成為史上首支在總決賽G1擊敗馬刺的球隊，一舉打破了後者此前在總決賽首戰6勝0負的不敗金身。

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