NBA季後賽｜紐約人相隔27年重返季後賽決賽 市長馬姆達尼簽行政命令兒童可以熬夜睇波

NBA季後賽決賽香港周四開打第一場，由馬刺對上紐約人爭奪最終的總冠軍寶座，同時今次亦是紐約人相隔27年再度重返季後賽決賽舞台，全城隆重其視，紐約市市長馬姆達尼(Zohran Mamdani)周一簽署一則特殊行政命令，廢除兒童就寢時間，令兒童都可以晚上看球賽支持球隊。

馬姆達尼廢除兒童上床 傾全市上下之力撐紐約人

紐約人睽違27年再闖季後賽冠軍戰，兼重現1999年冠軍戰戲碼，再鬥馬刺爭奪最終的冠軍寶座，27年前紐約人以1:4無緣捧盃，今季由般臣(Jalen Brunson)帶領演復仇戰，而紐約全市上下已為支持紐約人準備就緒。多年來聯盟為兼顧西岸收視及黃金時段，開打時間較晚，對學童並不友善，而紐約市巿長馬姆達尼周一宣佈一項行政命令，在一眾學童見證下廢除兒童就寢時間，行政命令中指：「對於所有年齡段的紐約市民來說，支持紐約人衝擊總冠軍都非常重要。就寢時間不應該妨礙紐約最可愛的孩子們為球隊加油助威，觀看這場歷史性總決賽的每一秒。」馬姆達尼也指出：「身為市長，你不得不做出許多艱難的決定。但這並非其中之一。」

Today, I signed an Executive Order temporarily repealing bedtimes in the City of New York so that kids of all ages can watch our team in the NBA Finals.



As Mayor, you’re forced to make many difficult decisions. This was not one of them.



Go Knicks. pic.twitter.com/DqjNtVh17h — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 1, 2026

雖然學童已獲紐約市批准可以熬夜，但現實是紐約市的學校要到6月26日才開始放暑假，在沒有宣佈停課下意味小球迷要熬夜後上學。