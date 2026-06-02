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NBA季後賽｜紐約人相隔27年重返季後賽決賽 市長馬姆達尼簽行政命令兒童可以熬夜睇波

籃球天地
更新時間：13:46 2026-06-02 HKT
發佈時間：13:46 2026-06-02 HKT

NBA季後賽決賽香港周四開打第一場，由馬刺對上紐約人爭奪最終的總冠軍寶座，同時今次亦是紐約人相隔27年再度重返季後賽決賽舞台，全城隆重其視，紐約市市長馬姆達尼(Zohran Mamdani)周一簽署一則特殊行政命令，廢除兒童就寢時間，令兒童都可以晚上看球賽支持球隊。

馬姆達尼廢除兒童上床 傾全市上下之力撐紐約人

紐約人睽違27年再闖季後賽冠軍戰，兼重現1999年冠軍戰戲碼，再鬥馬刺爭奪最終的冠軍寶座，27年前紐約人以1:4無緣捧盃，今季由般臣(Jalen Brunson)帶領演復仇戰，而紐約全市上下已為支持紐約人準備就緒。多年來聯盟為兼顧西岸收視及黃金時段，開打時間較晚，對學童並不友善，而紐約市巿長馬姆達尼周一宣佈一項行政命令，在一眾學童見證下廢除兒童就寢時間，行政命令中指：「對於所有年齡段的紐約市民來說，支持紐約人衝擊總冠軍都非常重要。就寢時間不應該妨礙紐約最可愛的孩子們為球隊加油助威，觀看這場歷史性總決賽的每一秒。」馬姆達尼也指出：「身為市長，你不得不做出許多艱難的決定。但這並非其中之一。」

雖然學童已獲紐約市批准可以熬夜，但現實是紐約市的學校要到6月26日才開始放暑假，在沒有宣佈停課下意味小球迷要熬夜後上學。

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