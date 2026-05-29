NBA季後賽｜西決再迎生死「搶七」 馬刺雷霆數據大解碼 班斯生日出戰藏贏波密碼？

「搶七」一直是NBA世界最精彩刺激的戲碼之一。隨著周四馬刺主場27分大炒雷霆，他們在七場四勝的賽制中將比數扳平至3:3，這亦是自2018年傳世經典的「火勇大戰」後，西岸決賽時隔8年再度迎來「搶七」大戰。這場生死戰不僅關乎總決賽門票，背後更牽涉多項有趣的歷史數據。

西決「搶七」勝方奪冠率極高

翻查數據，自2000年以來，這僅是西岸決賽第5次出現「搶七」大戰。值得留意的是，過往4次西決「搶七」的勝方，有3隊最終都能順利捧走總冠軍寶座，包括2018年的勇士（勝火箭）、2002年的湖人（勝帝王）及2000年的湖人（勝拓荒者），唯獨2016年的勇士在擊敗雷霆後於總決賽飲恨。此外，今仗亦是今季季後賽的第5場「搶七」大戰，正式追平了NBA歷史單季最多「搶七」的紀錄。

2018年西決，坐擁巔峰哈登的火箭在系列賽3:1領先的情況下，被勇士實現大逆轉。AFP

回顧2018年「火勇大戰」的搶七，當時杜蘭特（左）還在勇士陣中。AP

當年勇士在西決中1:3落後的情況下，連贏3場實現翻盤。AFP

杜蘭特（左）正是在2016年西決被1:3翻盤後，休賽期「投敵」加盟勇士，引爆網絡。路透社

雷霆勝率佔優 馬刺往績稍遜

論球隊「搶七」經驗與勝率，雷霆似乎稍佔上風。自球隊搬遷至奧克拉荷馬城後，這是他們第7次經歷「搶七」，此前6次錄得4勝2負的佳績，包括上季在次圈淘汰金塊及總決賽擊敗溜馬。

至於馬刺，今次將是隊史第12次面臨生死戰，但此前11次戰績僅為4勝7負，勝率不足四成。他們對上4次在「搶七」贏波，分別是2014年首圈勝獨行俠、2008年次圈勝黃蜂、2005年總決賽勝活塞，以及遙遠的1979年次圈勝76人。

當家球星對決：SGA三戰「搶七」 雲班耶馬處子秀

在球星對決方面，雷霆主將基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）在「搶七」戰場上可謂經驗老到。數據顯示，他職業生涯此前曾3度出戰「搶七」，包括上季在總決賽擊敗溜馬最終捧盃。SGA在「搶七大戰」中場均能交出27.7分、3.7個籃板、6.7次助攻、2次抄截及1次封阻的全面數據，投射命中率達45.6%，三分球命中率有40%，罰球命中率更高達92%。

SGA在上一次「搶七」中奪得生涯第一個NBA總冠軍。路透社

SGA（右）在上季NBA總決賽的搶七中，轟下29分外加12助攻。AFP

哈利伯頓正是在這場「搶七」中遭遇與阿基里斯腱傷勢。AFP

反觀馬刺的超級新星雲班耶馬（Victor Wembanyama），今次將是他職業生涯首次體驗「搶七」的窒息氛圍。這位法國超星能否在壓力下保持統治力，將直接左右馬刺的命運。

雲班耶馬將迎來職業生涯第一次「搶七」。AFP

雲班耶馬將迎來職業生涯第一次「搶七」。路透社

班斯迎34歲生日 壽星的「不敗金身」可否延續

除了球隊數據，今場比賽還隱藏著一個極為有趣的「生日密碼」。馬刺老將夏里遜班斯（Harrison Barnes）將於周六「搶七」當日迎來34歲生日。根據歷史統計，NBA史上共有7次球員在生日當天出戰「搶七」大戰的紀錄，結果這7次全數贏波，勝率高達100%！

2016年5月30日，當時效力勇士的夏里遜班斯（右1）在生日當天出戰西岸決賽「搶七」，而當時被他擊敗的對手正正就是雷霆。路透社

班斯（左）將再度在生日夜參加「搶七大戰」。路透社

班斯（左）將再度在生日夜參加「搶七大戰」。AFP

更巧合的是，班斯本人正是這項「不敗紀錄」的其中一員。2016年5月30日，當時效力勇士的夏里遜班斯在生日當天出戰西岸決賽「搶七」，而當時被他擊敗的對手正正就是雷霆！如今歷史重演，雖然所謂的「生日必勝」只是一項有趣的數據巧合，但這場充滿話題性的生死大戰，究竟是雷霆能憑藉豐富經驗突圍，還是馬刺能在超星雲班耶馬帶領下創造奇蹟，周日兩軍將於奧克拉荷馬城見分曉。