NBA季後賽｜特朗普答應撐紐約人場 將成首位現場觀看NBA總決賽的現任總統

紐約人在今年季後賽的狂熱表現，連白宮最高元首都無法抵擋其魅力。美國總統特朗普（Donald Trump）周三（27日）在白宮內閣會議上向媒體公開宣布，他獲紐約人老闆多蘭（James Dolan）的邀請，計劃下個月親臨紐約地標麥迪遜廣場花園（MSG），現場觀看一場NBA總決賽。這將讓特朗普成為美國歷史上首位在任期內親臨現場觀看NBA總決賽的總統。

特朗普在周三的白宮內閣會議上表示，他計劃於6月8日或6月10日在紐約人的主場麥迪遜廣場花園進行總決賽的第三場或第四場比賽，對手將是奧克拉荷馬雷霆或聖安東尼奧馬刺之間的勝者。

而特朗普將成為首位親臨現場觀看NBA總決賽的在任美國總統。近年來，他曾多次出席備受矚目的體育賽事，例如超級盃和大學欖球季後賽全國冠軍賽。特朗普原本計劃要去看NBA東岸決賽的第5戰，但紐約人「實在太爭氣」直接終結系列賽，打亂了他的行程。特朗普在內閣會議上對此幽默地表示：「我本來周三就會去看，但他們實在解決得太快了。這真是一支偉大的球隊，他們贏下了所有比賽，陣中擁有很多優秀的球員。」

紐約人今年在季後賽的表現堪稱史詩級統治力，自1999年後，時隔27年再度重返NBA總冠軍賽 。紐約人 在東岸決賽以直落4場橫掃克里夫蘭騎士，不僅拿下驚人的季後賽11連勝，期間更加總計勝對手高達262分，場均勝分達到23.8分，成爲NBA歷史上（包含常規賽與季後賽）最懸殊的11場比賽。而在NBA歷史上，此前僅有3支球隊曾帶著11連勝的氣勢殺進總冠軍賽，分別是1989年及2001年的洛杉磯湖人，以及2017年的金州勇士。