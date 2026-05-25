NBA季後賽｜修女團馬刺主場發揮「神級Buff」 哥尼特笑言：包機請佢哋去OKC！（有片）

在聖安東尼奧馬刺對奧克拉荷馬雷霆的西岸決賽第4戰，主隊除了有全場球迷吶喊助威，賽前更獲得一份「神聖力量」加持！大會大屏幕在開賽前捕捉到一班坐在場邊的修女，正在為馬刺中鋒哥尼特（Luke Kornet）祈禱祝福。這神聖一幕隨即引爆主場氣氛，歡呼聲震耳欲聾，片段更在社交網絡瘋傳。最終馬刺如有神助，開局即著火並由頭帶到尾，以103:82大勝雷霆，將系列賽扳平2:2。

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修女助陣保不敗金身

向來以活力見稱、深受球迷歡迎的哥尼特，賽後亦對這份「神明庇佑」深信不疑。他笑言：「有修女加持下我們的戰績是1勝0負，效果相當不錯！雖然贏波不全是因為這樣，但我們很樂意接受。我們必須請她們坐飛機去奧克拉荷馬城（OKC）睇第5戰，要想辦法讓她們登機！」

這群來自聖安東尼奧Salesian Sisters of St. John Bosco的修女，過去20年一直是馬刺的死忠球迷，經常出席球隊活動，不過今場才是她們今季首次入場觀戰。不少馬刺球迷甚至將球隊近年的「抽籤運」，歸功於這班修女的虔誠祈禱。

哥尼特獲點名讚賞 大打爭氣波

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事實上，哥尼特本身也是一名虔誠的天主教徒，過去經常在個人網誌分享信仰。其中一位修女接受訪問時就透露，哥尼特是她陣中最喜愛的球員：「我很欣賞他不畏懼在公眾面前分享信仰的勇氣。」

得到修女們的能量注入，馬刺全晚士氣如虹，在星將雲班耶馬（Victor Wembanyama）帶領下早早建立雙位數優勢，加上密不透風的防守令雷霆進攻處處碰壁。而在系列賽一直表現平平的哥尼特亦大打爭氣波，後備上陣短短13分鐘便高效交出6分及7個籃板，打出今個系列賽的個人代表作。

見證這場充滿「神蹟」的大勝後，有網民不禁開玩笑指，哥尼特絕對應該自掏腰包，請這班修女去雷霆主場觀看第5戰。在場邊的祝福、震耳欲聾的歡呼聲，以及馬刺壓倒性的表現之間，聖安東尼奧球迷絕對相信「神明庇佑」的力量。或許，這班修女真的應該收拾行裝，準備飛往奧克拉荷馬城了！

