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NBA季後賽｜雲班耶馬轟33分吐烏氣 馬刺大勝雷霆西決扳平2:2（有片）

籃球天地
更新時間：13:56 2026-05-25 HKT
發佈時間：13:56 2026-05-25 HKT

NBA西岸決賽第4戰今日上演，聖安東尼奧馬刺憑雲班耶馬（Victor Wembanyama）交出的33分的全能數據，加上全隊展現窒息性防守，將奧克拉荷馬雷霆的得分壓制在季後賽第二低的82分，最終馬刺在主場以103:82大勝一場，將總場數追成2:2平手。

經歷第3戰以108:123慘敗後，雲班耶馬今仗決心反彈。這位法國星將早前曾表示必須提升表現以帶動隊友，他今仗坐言起行，全場貢獻33分、8個籃板、5次助攻及3次封阻。談到如何在季後賽面對逆境，雲班耶馬賽後表示：「我不知道自己是否對自己太嚴苛，我們都有很高的標準。我知道自己身負重任，而我也準備好迎接挑戰。今天表現確實好多了，雖然稱不上完美，但我們整個團隊都必須去完成那些超出預期的艱難任務。」

首節10入球全憑助攻

馬刺今仗入局極快，繼上仗開局打出15:0後，今場首節再發動一波16:0的猛烈攻勢。當中包括華素爾（Devin Vassell）在籃下封阻麥堅（Jared McCain）的上籃後，隨即策動反擊，拋高讓雲班耶馬以一記精彩的「空中接力」（Alley-oop）入樽終結，在首節剩餘4分19秒時已建立23:8的優勢。與上仗大敗不同，馬刺今場從未落後，首節10個入球更是全部來自助攻，展現極佳的團隊默契。

防守端方面，馬刺成功凍結雷霆火力，令對手全場命中率僅得33%，三分球更是慘不忍睹的33射6中（命中率18%）。雷霆主將基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）全場15投僅6中，取得19分。

雲班耶馬全場貢獻33分、8個籃板、5次助攻及3次封阻。AP
雲班耶馬全場貢獻33分、8個籃板、5次助攻及3次封阻。AP
馬刺成功凍結雷霆火力，令對手全場命中率僅得33%。AP
馬刺成功凍結雷霆火力，令對手全場命中率僅得33%。AP
馬刺成功凍結雷霆火力，令對手全場命中率僅得33%。AFP
馬刺成功凍結雷霆火力，令對手全場命中率僅得33%。AFP
馬刺成功凍結雷霆火力，令對手全場命中率僅得33%。路透社
馬刺成功凍結雷霆火力，令對手全場命中率僅得33%。路透社

後備群發威大打爭氣波

馬刺今季從未試過連輸3場，今仗除了雲班耶馬發威，控衛霍斯（De'Aaron Fox）亦交出12分、10個籃板及5次助攻的「雙雙」成績，史提芬卡素（Stephon Castle）與華素爾各添13分。值得一提的是，上仗馬刺後備得分以23:76遭對手完爆，今仗板凳群大打爭氣波攻入30分，成功拉近與雷霆後備（34分）的差距。

雙方第5戰將於周二移師雷霆主場進行「天王山之戰」，而第6戰則會在周四回到聖安東尼奧上演。

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