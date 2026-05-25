籃球亞冠聯東亞資格賽｜南華113:103射落領航猿 勇奪東亞區資格賽冠軍

亞洲籃球冠軍聯賽(BCL)東亞區資格賽決賽，周日晚在馬來西亞柔佛上演，由香港代表南華對上桃園璞園領航猿，最終在包含本土後衛楊和攻入的24分在內，正選5虎合轟107分，最終以113:103擊落領航猿，勇奪東亞區資格賽冠軍。

南華決賽挫領航猿 4連勝奪冠

南華冠軍戰前已氣勢如虹，進入到第二階段已錄3連勝，上仗準決賽已以90:75擊運烏蘭巴托野馬，鎖定BCL正賽資格，但今戰「紅衣軍」末有鬆懈，首節初段便大灑「3分雨」，楊和、安德拉和保斯高連轟4球，首節全隊3分10射6中，以32:27領先。但次節領航猿把握保斯高3犯被教練羅意庭收起的空檔，趁機展開反擊並以41:39取得今場首次領先，但南華有曾湛元挺身而出，單節轟入10分下「㩒熄」領航猿反擊氣焰，打完第2節便以61:53拉開分差。

易籃後南華持續得分拉開比數，雖在決勝節有主力比列斯高犯滿離場，但對手亦有主力5犯離場，此消彼長下更狀態更佳的南華更為佔優，並最終以113:103射落領航猿勇奪冠軍，本土後衛楊和攻入24分獲頒本場MVP。南華和領航猿亦將代表東亞區出戰BCL正賽，將會與來自中日韓的勁旅同場競技。

