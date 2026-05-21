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NBA季後賽｜雷霆挫馬刺追平場數1:1 代價沉重 謝倫威廉士腿筋傷完又傷

籃球天地
更新時間：15:00 2026-05-21 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-21 HKT

雷霆於周三的西岸決賽第二戰，主場以122:113擊敗馬刺場數扳平1:1。然而，這支衛冕冠軍在贏波之餘卻傳來噩耗，陣中二號得分主力謝倫威廉士（Jalen Williams）在首節便因左大腿腿筋傷勢復發提前退賽，令球隊的爭標之路蒙上巨大陰影。

謝倫威廉士回歸僅兩場再觸傷舊患。法新社
謝倫威廉士回歸僅兩場再觸傷舊患。法新社

回歸僅兩場再觸傷舊患

今季入選年度最佳陣容第三隊的謝倫威廉士，此前因左腿筋一級拉傷已缺陣了六場比賽，直到本系列賽首戰才正式回歸。他在首場雙加時大戰中拼足37分鐘，攻入26分、7個籃板及3次助攻，展現其作為球隊核心的重要性。
沒想到在周三的第二戰中，謝倫威廉士在第一節上陣不久便再度受傷。他在雷霆替補席旁接受簡單治療後，隨即在工作人員陪同下走回球員通道。雷霆官方在第三節初段宣佈，他因「左腿筋緊繃」不會在今場比賽回歸，下半場正選位置由卡臣華萊士（Cason Wallace）頂替。

謝倫威廉士回歸僅兩場再觸傷舊患。法新社
謝倫威廉士回歸僅兩場再觸傷舊患。法新社

傷病纏身的一季 SGA坦言「心痛」

據消息人士透露，謝倫威廉士將在周四接受核磁共振（MRI）檢查，以確定腿筋是否再次拉傷。雷霆教練戴格諾特（Mark Daigneault）賽後表現審慎：「他將接受檢查，我不會在沒有醫生參與的情況下作任何假設。我們會看看他的情況並相應更新消息。」

謝倫威廉士回歸僅兩場再觸傷舊患。法新社
謝倫威廉士回歸僅兩場再觸傷舊患。法新社

對於謝倫威廉士來說無疑是沉重打擊，他今季已多次受傷，常規賽僅能上陣33場，季初亦曾因腕部手術缺席了前19場比賽。雷霆球星基傑奧斯亞歷山大（SGA）賽後表示：「沒有謝倫威廉士在陣中肯定會造成打擊。但我依然相信這支球隊，我們曾在缺少他的情況下贏過大戰。不過對於他個人而言，我也感到心痛，他這一年過得很艱難。」


雷霆雖然贏得第二戰，但失去這位場均能貢獻「20+5+5」的全能翼鋒，對接下來作客聖安東尼奧的賽事無疑是一大隱憂。球隊上下目前正密切留意MRI的檢查結果。
 

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