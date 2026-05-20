NBA季後賽｜狂轟38分締造里程碑 謝倫般臣近4季季後賽總分超約基治登次席

紐約人當家球星謝倫般臣（Jalen Brunson）再次展現「大心臟」本色！在周二迎戰騎士的NBA季後賽中，這位星級控衛憑藉一己之力主宰賽事，狂轟全場最高的38分，帶領球隊經加時後以115:104擊退對手。這場勝仗不僅為紐約人在系列賽先拔頭籌，更讓謝倫般臣在近4季季後賽總得分榜上晉身次席。

季後賽總分僅次泰頓排第2

回顧今場關鍵戰役，謝倫般臣幾乎扛起了紐約人全隊的進攻命脈。他全場上陣高達46分鐘，29次起手命中15球，即使三分手感僅6投1中，仍能靠著極具侵略性的突破博得10記罰球並命中7球。除了38分的火力支援，他更交出5個籃板、6次助攻及3次抄截的全能數據。根據NBA官方數據統計，今仗亦是謝倫般臣在其季後賽生涯中，第18次單場攻入至少35分的比賽，其超級球星的價值展露無遺。

賽後，美國體育數據媒體《DraftKings Sports》公佈了自2020至21年球季以來的季後賽累積總得分榜，謝倫般臣憑藉今仗進帳的38分，成功將個人累積得分推高至1,975分，正式超越了斬獲1,919分的金塊王牌中鋒約基治（Nikola Jokic）升上榜單第二位，目前僅次於累積2,151分的塞爾特人前鋒泰頓（Jayson Tatum）。

湖人雙星分列第6和20

除了排在榜首的泰頓及被他超越的約基治外，榜單上亦不乏當今聯盟的頂級巨星，例如塞軍泰頓的隊友謝倫布朗（Jaylen Brown，1,884分）及今仗對手騎士的當路雲米曹（Donovan Mitchell，1,513分）分別位列第四及第五。

湖人當家球星當積（Luka Doncic）以1,511分緊隨其後排第6；而剛奪得MVP的雷霆領袖基傑奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）亦以1,247分排在第11。至於現時效力湖人的39歲老將勒邦占士（LeBron James），仍以1,030分名列第20位。