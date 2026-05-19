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NBA季後賽｜雷霆雙加時飲恨 SGA自責：「我應該做好D！」

籃球天地
更新時間：16:50 2026-05-19 HKT
發佈時間：16:50 2026-05-19 HKT

雷霆在周一上演的西岸決賽首戰，經歷了史詩式的雙加時激戰後，最終以115:122不敵馬刺。賽前剛剛在主場接過連續第二年常規賽最有價值球員（MVP）獎座的當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA），今仗表現卻未能達到其MVP的頂級水準。賽後，這位球隊核心對自己的發揮感到極度不滿，直言必須承擔落敗責任。

SGA對自己的發揮感到極度不滿，直言必須承擔雷霆落敗的責任。路透社
SGA對自己的發揮感到極度不滿，直言必須承擔雷霆落敗的責任。路透社

SGA自責發揮失常

SGA今仗拼足51分鐘，雖然交出24分及12次助攻，但全場23次起手僅命中7球，並出現了4次失誤，與他平日高效的得分表現相去甚遠。成為NBA史上第14位蟬聯MVP的SGA在賽後自責地表示：「我們必須做得更好，特別是我自己。我必須做得更好，尤其是在面對這種級別的球隊時，別無他法。」

他在常規時間末段曾連取10分，帶領球隊克服10分落後劣勢將比賽拖入加時，但在兩個加時賽中卻再無運動戰入球。他續說：「很遺憾我今晚未能展現出最佳狀態，但有時比賽就是這樣。你必須承受打擊，不要氣餒，並保持自己的本色。」
馬刺針對性防守 雲班耶馬隻手遮天

SGA的低迷，很大程度上歸功於馬刺令人窒息的防守策略。馬刺全場不斷對SGA實施雙人包夾，而全票當選今屆最佳防守球員的「怪物」雲班耶馬（Victor Wembanyama）更在內線隻手遮天。他全場送出3次封阻，其龐大的身軀徹底封死了SGA的切入路線，令這位自米高佐敦（Michael Jordan）後首位連續四季場均得分突破30分的超級砍分大將，打得極為掙扎。

SGA亦坦言對手的防守帶來了極大挑戰：「這顯然非常困難。他（雲班耶馬）非常高、臂展極長，在籃下極具威懾力。當你切入時必須非常聰明、保持耐性，但同時也要保持侵略性。如果過度擔憂，你就會失去侵略性，這正是他們扼殺比賽的地方。」
 

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