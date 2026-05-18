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NBA季後賽｜SGA壓倒性大熱連任 蟬聯NBA常規賽MVP（有片）

籃球天地
更新時間：14:00 2026-05-18 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-18 HKT

衛冕之師奧克拉荷馬雷霆的當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）以壓倒性姿態，大熱蟬聯NBA常規賽最有價值球員（MVP）。這名27歲星將度過又一個光芒四射的球季，帶領雷霆連續兩年取得聯盟最佳戰績。

SGA（中）將這個榮譽歸功於雷霆全隊。AP
SGA（中）將這個榮譽歸功於雷霆全隊。AP
SGA連莊常規賽MVP。AP
SGA連莊常規賽MVP。AP
SGA連莊常規賽MVP。路透社
SGA連莊常規賽MVP。路透社

NBA官方今日正式宣布，SGA當選今季常規賽MVP，成為現役第5位連續兩屆奪得此殊榮的球員，與約基治（Nikola Jokic）、「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）、居利（Stephen Curry）及勒邦占士（LeBron James）等巨星齊名。對於能躋身這個傳奇行列，SGA坦言意義非凡：「這感覺很特別，能夠與他們相提並論，我絕不敢視作理所當然，心中充滿無限感激。」

狂攬首名選票 數據傲視同儕

今屆MVP票選的最終三強為SGA、約基治及雲班耶馬（Victor Wembanyama）。SGA在100張首名選票中狂攬83張，強勢當選；約基治與雲班耶馬分列第二、三位；湖人的當積（Luka Doncic）及活塞的根寧咸（Cade Cunningham）則位列第四及第五。

SGA壓倒性優勢連莊MVP。NBA官方X圖片
SGA壓倒性優勢連莊MVP。NBA官方X圖片

現年27歲的SGA今季表現八面玲瓏，場均轟入31.1分高居全聯盟第二，投射命中率高達生涯新高的55.3%，同時交出職業生涯最佳的場均6.6次助攻，帶領雷霆打出64勝18負的佳績。作為應屆總決賽MVP，SGA今季更包攬了「年度最佳關鍵球員」殊榮。在最後5分鐘分差5分以內的比賽中，SGA狂轟冠絕聯盟的175分，並投進16球反超前關鍵球，「關鍵時刻」正負值（+93）同樣傲視同儕。

謙稱幸運 功勞歸於團隊

對於連奪殊榮，SGA謙虛地將功勞歸於團隊：「這當中包含一點運氣成分。作為NBA球員，你無法控制其他人的表現，我只是很幸運能被一群優秀的人包圍，從管理層、教練團，到每晚與我並肩作戰的隊友。我們都希望看到身邊的兄弟成功，並願意為勝利付出一切。大家有著共同目標，所以我不能獨攬功勞。這一切不只關乎我，意義比我個人更宏大。」

不過，雷霆眾將沒有太多時間慶祝。明日（美國時間5月18日）他們就要在主場迎戰由MVP競爭對手雲班耶馬領軍的馬刺，展開備受矚目的季後賽系列賽。「馬刺是一支非常出色的球隊。」SGA強調：「他們整季都在我們身後緊追不捨，我們絕對不會掉以輕心。」

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