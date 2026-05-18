香港籃球公開組男女子聯賽｜ 女子協恩中學封后、男子香港桃源同鄉會稱王

香港籃球公開組男女子聯賽2025於5月16日假修頓場館圓滿落幕。男、女子組季軍賽及冠軍賽同日上演，四場對決由下午激戰至晚上，為首屆公開組聯賽寫下壓軸一頁。最終，女子組由協恩中學力克Ballerise封后；男子組則由香港桃源同鄉會挫Pitbulls摘冠。兩組冠軍將於下賽季升班至中國香港籃球總會乙組聯賽，正式踏上更高的競賽舞台。

女子組冠軍賽：協恩中學第三節拉開優勢 勇奪首屆后冠

女子組冠軍賽由Ballerise對陣協恩中學。林碧兒執教的Ballerise，陣中包括學界精英丘琦、林馨怡、廖采雯及詹焯希等球員，具備速度、外線火力及轉換進攻能力。面對本地學界籃球代表之一、由任明敏領軍的協恩中學，雙方開局已展開激烈拉鋸，首兩節多次互換領先。首兩節與協恩中學多次互換領先。Ballerise首節以12:16落後，第二節隨即加強反擊，7號廖采雯、8號林馨怡及17號丘琦先後得分，帶動球隊單節攻入22分，半場以34:33反先一分。

易邊後，協恩中學提升防守強度，成功壓制 Ballerise 進攻，Ballerise 主力球員7號廖采雯亦於第三節因五犯離場，協恩則憑內線進攻及多名球員接連得分，單節打出 22:6 攻勢，成為比賽關鍵。Ballerise在末節嘗試透過防守壓迫收復失地，惟協恩中學保持冷靜，最終以64:54勝出，成為首屆女子組冠軍，並取得來季升班乙組資格。

個人表現方面，協恩中學多名球員交出亮眼表現，33號岑麗琪攻入全隊最高18分，另有7個籃板；32號張紫錡則貢獻17分及5個籃板；39號林婧瑜亦取得13分、8個籃板。隊長2號吳凱晴則交出8分、12個籃板及4次助攻，在籃板保護及組織上均發揮重要作用。賽後，32號張紫錡憑穩定表現，榮膺女子組最佳表現球員。

Ballerise方面，8號林馨怡攻入18分並摘下6個籃板，隊長7號廖采雯亦有10分、9個籃板進帳，17號丘琦則貢獻8分及10個籃板，展現球隊在冠軍賽一戰的拼勁。

男子組冠軍賽：香港桃源同鄉會頂住反撲 登上冠軍寶座

男子組冠軍賽由香港桃源同鄉會迎戰Pitbulls。香港桃源同鄉會開局迅速進入狀態，首節在 10 號吳文豪及 14 號盧冠熙帶動下建立優勢，以 14:5 領先。進入第二節，Pitbulls逐漸找回進攻節奏，3號Lewis, Joseph Francisco及21號姜靖揚先後得分，協助球隊縮窄差距；惟香港桃源同鄉會仍憑吳文豪持續得分，半場以26:19保持領先。

Pitbulls其後逐步追近，30號林杰贊更於第三節接連命中三分球，一度將分差收窄至 3 分，令戰局再添變數。然而香港桃源同鄉會全場大部分時間掌握主導，末節在防守籃板及關鍵回合處理上更為穩定，成功守住優勢，最終以 58:53 擊敗 Pitbulls，奪得首屆男子組冠軍並取得來季升班乙組資格。

香港桃源同鄉會在籃板保護上佔據明顯優勢，全場搶下61個籃板，其中57號梁淇銘一人獨取18個，34號余境城亦有13個籃板進帳，成為球隊守住優勢的關鍵。10號吳文豪表現最為搶眼，攻入全場最高24分，另有4個籃板及4次助攻，多次在攻守兩端協助球隊穩定局面，並獲選為男子組最佳表現球員。

Pitbulls 30號林杰贊則外線手感火熱，全場三分波7投4中，協助球隊追平比分、延續反撲氣勢，惜未能在最後階段完成逆轉。

男、女子組季軍賽：力戰至最後 以獎牌完成賽季

女子組季軍賽由Sumnam Sport對陣Team Boss。區麗菁領軍的Sumnam Sport開局較快入局，首節以13:7領先，其後在第二節繼續保持優勢，半場以26:19帶前。Team Boss於第三節力追，一度以單節16:15將差距收窄；惟Sumnam Sport在末節憑防守反擊打出22:6攻勢，最終以63:41擊敗Team Boss，收下女子組季軍。

個人表現方面，Sumnam Sport的12號黃芷晴及26號倪美恩同樣攻入全隊最高15分；其中26號的倪美恩更交出15分、5個籃板、6次助攻及3次偷波的全面數據，攻守兩端均有穩定貢獻。Team Boss方面，隊長4號莊倩嫻攻入全隊最高14分並摘下7個籃板，成為球隊得分主力。

男子組季軍賽由甲一球隊永倫的青訓球隊WBA碰上嘉盛企業。雙方全場戰況膠着，WBA首節以10:15落後，其後於第二節打出21:14攻勢，半場更反超前至31:29。易邊後兩隊繼續拉鋸，三節完結時WBA僅以55:54領先1分，末節嘉盛企業頂住壓力追成73:73，將比賽帶入加時。進入加時階段，嘉盛企業打出11:2攻勢奠定勝局，最終以84:75力壓WBA，奪得男子組季軍。

嘉盛企業今場27號章正劻交出13分、16個籃板及10次助攻的「三雙」數據，表現全面；隊長11號黃文俊亦貢獻13分、10個籃板，與23號連嘉洪及81號詹岑峰各得12分，為球隊提供穩定得分。WBA 1號唐彥文全場攻入全場最高23分並摘下17個籃板，交出雙雙成績，是球隊最主要的攻守支柱，惟WBA於加時階段未能延續進攻節奏，終與季軍擦身而過。

首屆聯賽建立升班階梯 下一屆即將接受報名

「Sun Life永明香港籃球公開組男女子聯賽2025」為香港首個自負盈虧、設升班機制並不設年齡限制的籃球聯賽。賽事自去年9月展開，吸引逾120支隊伍報名，經抽籤確定男子組60隊及女子組16隊共76隊參賽，匯聚近900名球員，參賽者涵蓋11至55歲的廣泛年齡層，讓不同背景的球員在同一賽制下較量，展現香港籃球的多元面貌。聯賽不但為本地籃球愛好者提供更具競技水平的實戰機會，亦透過升班機制貫通公開組與乙組聯賽，為球隊及球員建立清晰的晉升目標，進一步推動香港籃球生態專業化發展。

中國香港籃球總會將於6月中公佈下一屆「Sun Life永明香港籃球公開組男女子聯賽2026」報名安排及相關賽事詳情，鼓勵本地籃球隊伍、體育會、企業隊及有志挑戰更高水平賽事的球員參與，共同構建可持續發展的籃球生態。