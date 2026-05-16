NBA季後賽｜馬刺139：109大破木狼 事隔9年再闖西決將撼衛冕冠軍雷霆 雲班耶馬首戰季後賽即殺入西岸決賽

周五NBA季後賽，聖安東尼奧馬刺做客以139：109大勝明尼蘇達木狼，以場數4：2淘汰對手，晉級西岸決賽。這是馬刺自2017年以來首次打入分岸決賽，也是中鋒雲班耶馬（Victor Wembanyama）生涯第一次出戰季後賽就殺入西岸決賽。馬刺將於周一迎戰衛冕冠軍俄克拉荷馬雷霆，爭奪總決賽席位。

馬刺今仗火力全開，全隊共有6位球員得分達雙位數，火力平均。該隊後衛史提芬卡素（Stephon Castle），更攻入32分及11個籃板，再次展現後場統治力。卡素在第一節僅進行4分13秒時射入三分球，將分差拉開至雙位數。此後馬刺一直領先，而第四節開場不足三分鐘，雲班耶馬更以一記入樽正式將分差拉開至30分。其後木狼雖不斷追趕，但無力回天。馬刺最終以139：109大勝，以場數4：2晉級季後賽西岸決賽，是自2017年後首次打入分岸決賽，當年季後賽前兩輪依序淘汰灰熊和火箭，然而在西岸決賽被勇士4：0橫掃。馬刺事隔9年再次成功殺入西岸決賽，周一迎戰衛冕冠軍雷霆。

今仗受到木狼嚴密防守，但仍交出19分的馬刺超級球星雲班耶馬，首戰季後賽即殺入西岸決賽。他賽後表示：「我們的内心感到很興奮，身體很疲憊。僅僅聽見『西岸決賽』便感到很瘋狂。這是我聽了一輩子的東西，現在真的打入去了，感覺很特別。希望未來能打更多分岸決賽。」