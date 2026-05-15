NBA｜爵士圖以榜眼換狀元籤 大熱新秀迪班沙心繫猶他

2026年NBA選秀大會將於6月24日舉行，手握狀元籤的華盛頓巫師原本被外界一致看好會摘下大熱新秀AJ迪班沙（AJ Dybantsa）。然而選秀前夕卻暗起波瀾，據美媒最新報道，這位楊百翰大學的超新星更傾向留在大學母校所在的猶他州，披上爵士戰衣；而手握榜眼籤的爵士亦已聯絡巫師，探討向上交易換取狀元籤的可能性。

作為今屆選秀會的狀元大熱，AJ迪班沙的動向備受矚目。據美國著名記者Marc J. Spears報道，在早前於芝加哥舉行的NBA選秀前聯合試訓期間，迪班沙已經與巫師管理層進行了會面。消息人士透露，巫師為求慎重，預計稍後還會在華盛頓與「多名球員」會面，以作最終考察。除了巫師之外，這位潛力無限的前鋒亦非常搶手，先後與爵士、公牛、帝王、籃網、鷹隊、獨行俠、灰熊及快艇等多支球隊進行了面試。

傳爵士已向巫師「摸底」求交易

雖然外界普遍預測巫師會以第一順位選中迪班沙，但據外媒消息指，這位大一前鋒在去向上已有明確的個人傾向——他更希望留在猶他州效力爵士。

據報，爵士已向巫師「摸底」，詢問將手中的第2順位選秀權升級至第1順位的交易代價。若這筆選秀權互換交易最終成事，迪班沙將可如願以償留在猶他州發展，在新球季為爵士注入強心針。距離選秀大會尚餘一個多月，巫師最終會選擇成人之美還是堅持己見，將成為今夏NBA轉會市場的首個焦點。