Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜爵士圖以榜眼換狀元籤 大熱新秀迪班沙心繫猶他

籃球天地
更新時間：15:51 2026-05-15 HKT
發佈時間：15:51 2026-05-15 HKT

2026年NBA選秀大會將於6月24日舉行，手握狀元籤的華盛頓巫師原本被外界一致看好會摘下大熱新秀AJ迪班沙（AJ Dybantsa）。然而選秀前夕卻暗起波瀾，據美媒最新報道，這位楊百翰大學的超新星更傾向留在大學母校所在的猶他州，披上爵士戰衣；而手握榜眼籤的爵士亦已聯絡巫師，探討向上交易換取狀元籤的可能性。

作為今屆選秀會的狀元大熱，AJ迪班沙的動向備受矚目。據美國著名記者Marc J. Spears報道，在早前於芝加哥舉行的NBA選秀前聯合試訓期間，迪班沙已經與巫師管理層進行了會面。消息人士透露，巫師為求慎重，預計稍後還會在華盛頓與「多名球員」會面，以作最終考察。除了巫師之外，這位潛力無限的前鋒亦非常搶手，先後與爵士、公牛、帝王、籃網、鷹隊、獨行俠、灰熊及快艇等多支球隊進行了面試。

傳爵士已向巫師「摸底」求交易

雖然外界普遍預測巫師會以第一順位選中迪班沙，但據外媒消息指，這位大一前鋒在去向上已有明確的個人傾向——他更希望留在猶他州效力爵士。

據報，爵士已向巫師「摸底」，詢問將手中的第2順位選秀權升級至第1順位的交易代價。若這筆選秀權互換交易最終成事，迪班沙將可如願以償留在猶他州發展，在新球季為爵士注入強心針。距離選秀大會尚餘一個多月，巫師最終會選擇成人之美還是堅持己見，將成為今夏NBA轉會市場的首個焦點。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
6小時前
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
社會
4小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
10小時前
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
2小時前
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
影視圈
3小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
8小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
00:34
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
1小時前
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
01:35
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
17小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
3小時前
台灣陽明山有男女上演活春宮，過程被4K閉路電視直播。
台灣陽明山︱CCTV拍下4K活春宮 情侶「趴枱」激戰聲畫直播
兩岸熱話
6小時前