Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季後賽｜哈登拍米曹合力轟51分 助騎士加時117:113擊退活塞叫糊

籃球天地
更新時間：15:57 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:57 2026-05-14 HKT

NBA季後賽次輪東岸競爭相當激烈，活塞Game 5重回主場迎戰騎士，在賽前2隊已打成2:2，因此今戰對雙方而言亦尤為重要，最終騎士在哈登(James Harden)和當路雲米曹(Donovan Mitchell)合力轟51分下，助力騎士以117:113加時力壓挫活塞，以3:2的領先重回克里夫蘭出戰。

哈登發威領軍攻30分 騎士系列賽叫糊

今戰活塞在有主場球迷支持下明顯更快入局，在有根寧咸半場攻入20分，最大領先曾達15分，但騎士亦有哈登不遑多讓攻入13分，再加上後備奇兵史特路斯(Max Strus)貢獻12分下，打完第2節僅以52:60落後8分。易籃後騎士由哈登帶領下展開反擊，第三節打出32:20反超比分進入決勝節，但雙方在第4節陷入拉鋸，在時間還剩45秒時在艾榮莫比利(Evan Mobley)命中罰球以103:103打平後2隊便未再有入球，需要進入加時分勝負，今場手感不佳的米曹到加時挺身而出，獨得7分下助騎士反客為主擊敗活塞，以3:2取得系列賽賽點。

今戰攻入30分外加8籃板6助攻的哈登，賽後提到關於今戰的爆發表示：「我們根據他們防守的方式，看怎樣的進攻才有效，米曹今晚表現有點掙扎，但其他隊友也可以接手貢獻，這是團隊的努力。」而米曹今戰雖然手感不佳，但仍攻入21分尤其是加時的7分是今戰騎士獲勝的一大主因，另外第6人史特路斯亦貢獻20分8籃板。活塞雖有根寧咸(Cade Cunningham)攻入全場最高的39分外加9助攻7籃板，但可惜未能贏下關鍵戰。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
02:55
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
4小時前
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
影視圈
8小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
7小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
5小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
影視圈
7小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
6小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
17小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
23小時前
中美元首舉行雙邊會談。 美聯社
習特會︱中美兩邊會談陣容強大 一文睇清兩國參與官員名單
即時中國
3小時前