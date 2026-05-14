NBA季後賽｜哈登拍米曹合力轟51分 助騎士加時117:113擊退活塞叫糊

NBA季後賽次輪東岸競爭相當激烈，活塞Game 5重回主場迎戰騎士，在賽前2隊已打成2:2，因此今戰對雙方而言亦尤為重要，最終騎士在哈登(James Harden)和當路雲米曹(Donovan Mitchell)合力轟51分下，助力騎士以117:113加時力壓挫活塞，以3:2的領先重回克里夫蘭出戰。

哈登發威領軍攻30分 騎士系列賽叫糊

今戰活塞在有主場球迷支持下明顯更快入局，在有根寧咸半場攻入20分，最大領先曾達15分，但騎士亦有哈登不遑多讓攻入13分，再加上後備奇兵史特路斯(Max Strus)貢獻12分下，打完第2節僅以52:60落後8分。易籃後騎士由哈登帶領下展開反擊，第三節打出32:20反超比分進入決勝節，但雙方在第4節陷入拉鋸，在時間還剩45秒時在艾榮莫比利(Evan Mobley)命中罰球以103:103打平後2隊便未再有入球，需要進入加時分勝負，今場手感不佳的米曹到加時挺身而出，獨得7分下助騎士反客為主擊敗活塞，以3:2取得系列賽賽點。

今戰攻入30分外加8籃板6助攻的哈登，賽後提到關於今戰的爆發表示：「我們根據他們防守的方式，看怎樣的進攻才有效，米曹今晚表現有點掙扎，但其他隊友也可以接手貢獻，這是團隊的努力。」而米曹今戰雖然手感不佳，但仍攻入21分尤其是加時的7分是今戰騎士獲勝的一大主因，另外第6人史特路斯亦貢獻20分8籃板。活塞雖有根寧咸(Cade Cunningham)攻入全場最高的39分外加9助攻7籃板，但可惜未能贏下關鍵戰。

