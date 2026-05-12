NBA季後賽｜雷霆4:0橫掃湖人強勢殺入西決 41歲占士失絕殺去留未定（有片）

衛冕冠軍雷霆遭遇最大考驗。在西岸次圈第四戰，背水一戰的湖人主場頑抗，令雷霆首度在末節陷入落後困境。猶幸當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）狂轟35分，加上賀姆格連（Chet Holmgren）完場前上演「一錘定音」的關鍵入樽，領軍以115:110險勝，總場數4:0橫掃湖人，以季後賽8戰全勝的無敵姿態殺入西岸決賽。

CHET GIVES OKC THE LEAD!



THUNDER 111

LAKERS 110



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這場堪稱雷霆今屆季後賽最艱難的一仗，令他們以8戰全勝的不敗姿態殺入西岸決賽。SGA賽後謙虛表示：「我們目前只是完成了份內事。我們上場、執行戰術、打出高水準，並且在面對強敵時贏下了8場硬仗。這就是全部意義，沒有甚麼是理所當然的。」

SGA SHINED IN THE SERIES-CLINCHER!



⛈️ 35 PTS

⛈️ 8 AST



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占士失絕殺 來季去留成疑

迎來史無前例第23個NBA賽季的歷史得分王勒邦占士（LeBron James），在今季的「最後一舞」交出24分及14個籃板，可惜他在完場前20秒錯失了一記本可反超前的切入打板上籃。41歲的占士此前已多次表示，仍未決定來季會否繼續征戰，因此這場比賽並沒有任何告別儀式。相反，湖人眾將拼盡全力試圖挽救賽季，無奈最終仍吞下今季對戰雷霆的第八場敗仗。占士賽後坦言：「我顯然不知道未來會怎樣，就今晚目前的情況而言，我還有很多時間。我會回去和家人重新衡量並商討，當時候到了，大家自然會知道我的決定。」

湖人雖敗猶榮 雷迪克感不捨

里夫斯（Austin Reaves）今仗攻入27分，但在完場前8秒錯失了扳平的三分球。對於一個月前先後有NBA得分王當積（Luka Doncic）及里夫斯遭遇重傷的湖人而言，今季能打入次圈已超出外界預期。不過，湖人在最後7場季後賽中輸掉6場，連續三季無緣西岸決賽。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）無奈道：「我不想我們的賽季就此結束。我想繼續走下去，我很享受今年的每一刻。」

里夫斯（右）今仗攻入27分，外加7個籃板和6次助攻。AP

里夫斯（右）今仗攻入27分，但在完場前8秒錯失了扳平的三分球。AFP

里夫斯（右）今仗攻入27分，但在完場前8秒錯失了扳平的三分球。AP

里夫斯（右）今仗攻入27分，外加7個籃板和6次助攻。AP

雷霆末節遇考驗 賀姆格連一錘定音

在第四戰中，雷霆遭遇了今屆季後賽首次在第四節落後的困境。雷霆今季面對湖人錄得8戰全勝（包括常規賽4戰全勝），但今仗無疑是最艱難的一役。湖人憑藉李維士及八村壘（Rui Hachimura）的關鍵入球，在末段一度反超前並咬緊比分。八村壘全場攻入25分，其中9分來自第四節；但近期狀態火熱的阿查米曹（Ajay Mitchell）在戰況激烈的末節獨取10分，全場貢獻28分，助雷霆頂住湖人的頑強抵抗。

阿查米曹（左）在戰況激烈的末節獨取10分，全場貢獻28分，助雷霆頂住湖人的頑強抵抗。AFP

阿查米曹（左）在戰況激烈的末節獨取10分，全場貢獻28分，助雷霆頂住湖人的頑強抵抗。AP

馬吉斯史麥（左）在最後一分鐘切入上籃搏得「And-1」助湖人反超前110:109。AP

八村壘全場比賽射落25分，其中下半場獨得21分。AFP

完場前2分03秒，賀姆格連的入樽令雷霆領先109:103，但八村壘隨即冷靜地打成一次「4分打」。隨後馬吉斯史麥（Marcus Smart）在最後一分鐘切入上籃搏得犯規，完成「And-1」，助湖人反超前110:109。不過，賀姆格連在內線接應，幾下假動作晃過對手後於完場前32.8秒入樽得手。隨後占士切入失手，SGA兩罰全中，加上里夫斯三分不入，雷霆最終守住勝局，在過去16季內第6度躋身西岸決賽。

雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）盛讚對手：「他們今晚佔優的時間比我們多，這在系列賽早段是未發生過的。他們是一支擁有自尊心的優秀球隊，我們從沒奢望他們會輕易將勝利拱手相讓，這場勝仗是我們自己爭取回來的。」雷霆晉級後將獲得至少一星期的休息時間，靜待馬刺與木狼的勝方。