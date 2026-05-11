NBA季後賽｜紐約人狂飆25記三分平紀錄 狂勝76人4:0強勢殺入東岸決賽（有片）

紐約人在般臣（Jalen Brunson）領軍下強勢重返東岸決賽！在東岸次圈第四戰，紐約人延續強勢表現，作客費城反客為主，全場狂轟平NBA季後賽紀錄的25記三分球，最終以144:114大炒76人，總場數4:0橫掃對手晉級。

25 3PM IN GAME 4. KNICKS ARE MOVING ON.



McBride: 7 3PM

Brunson: 6 3PM

Hart: 4 3PM

Shamet: 4 3PM

Towns: 2 3PM

Alvarado: 1 3PM

Dadiet: 1 3PM



NYK’ 25 3PM ties the record most in any postseason game in NBA history 🤯



MIL: 25 3PM on April 19, 2023

CLE: 25 3PM on May 4, 2016 pic.twitter.com/2BoetvBqzC — NBA (@NBA) May 10, 2026

般臣今仗錄得22分4籃板和6助攻。AFP

紐約人4:0橫掃76人殺入東區決賽。路透社

紐約人全隊轟入25個三分平NBA季後賽紀錄。路透社

頂替傷兵艾魯比（OG Anunoby）正選上陣的麥拜特（Miles McBride）化身奇兵，全場飆入7記三分球貢獻25分。他在首節三分球4射全中，帶領紐約人單節轟入平紀錄的11記三分。此外，般臣交出22分，祖殊赫特（Josh Hart）及唐斯（Karl-Anthony Towns）亦各建一功進帳17分，合力炮製這場壓倒性大勝。

祖殊赫特（中）貢獻17分9籃板。AFP

唐斯（左）今仗射入17分並送出10次助攻。AFP

唐斯（右2）今仗射入17分並送出10次助攻。AFP

值得一提的是，紐約人在頭兩圈季後賽場均淨勝對手高達19.4分，創下自1984年季後賽擴軍至16隊以來的最大分差紀錄。唐斯賽後點出贏波關鍵：「我們只是非常專注於當下。」

換帥如換刀 米克布朗領軍豪取七連勝

紐約人連續兩季殺入東岸決賽，將與克里夫蘭騎士或底特律活塞的勝方爭入總決賽（目前活塞領先2:1）。上季紐約人打破25年宿命闖入東岸決賽，可惜最終不敵溜馬。球隊隨後解僱主帥泰布迪奴（Tom Thibodeau），改由米克布朗（Mike Brown）接掌帥印。這位新帥上任後立竿見影，由首圈對鷹隊的最後三戰起，帶領球隊豪取季後賽七連勝。米克布朗盛讚麾下：「球員們在細節、活力和拼勁上都提升到另一個層次,這就是我們能夠打出漂亮籃球的重要原因。」

米克布朗執教紐約人第一年就帶隊重返東區決賽。AFP

紐約球迷反客為主 76人主場淪陷

多年來，紐約人球迷都有在季後賽「攻陷」76人主場的習慣。來到今仗第四戰，他們更是反客為主。大批客軍球迷在場外高舉掃把（寓意橫掃），入場後又揮舞印有「Always Knicks」的毛巾，聲勢完全蓋過主場球迷。76人不僅無法阻止紐約人球迷搶購門票，在場上更是對紐約人的狂轟猛炸毫無招架之力。

比賽一開波就淪為一面倒的屠殺。在全場紐約球迷的助威聲中，麥拜特連續飆入4記三分球，助球隊打出20:6的夢幻開局。他亦成為自1997年有詳細數據統計以來，首位在季後賽首節轟入4記三分的紐約人球員。

麥拜特（右）化身奇兵，全場飆入7記三分球貢獻25分。AP

麥拜特（中）化身奇兵，全場飆入7記三分球貢獻25分。AP

般臣射入6個三分。AP

紐約人的三分雨下個不停，般臣在首節亦貢獻兩球，助球隊單節三分13射11中，追平NBA單節三分命中數紀錄。半場完結時，紐約人已轟入18記三分球，單靠外線已拿下54分，而76人全隊半場僅得57分。紐約人半場遙遙領先81:57，為自1999年東岸次圈對鷹隊以來首次在七場四勝制中橫掃對手奠定基礎。

安比無奈出局 76人25年未破次圈魔咒

下半場比賽淪為垃圾時間。76人在首圈才上演過落後1:3逆轉塞爾特人的熱血戲碼，如今卻只能黯然出局。主帥紐斯（Nick Nurse）無奈道：「我認為雙方在活力上有著巨大的差距。」

安比（左）生涯第6次無緣分區決賽。AFP

安比（下）生涯第6次無緣分區決賽。AFP

安比（右）8射8中攻入24分，還有5個籃板和4次助攻，但無緣勝利。AFP

當家球星安比（Joel Embiid）今仗交出24分，麥斯（Tyrese Maxey）得17分，但仍無法打破76人自2001年以來從未突破次圈的魔咒。結束又一個傷患纏身的賽季，恩比迪表示：「季初我甚至不知道自己能否上陣、能打多久，因為過去幾年膝蓋一直有問題。我只能抱著最好的期望，現在我覺得我們已經解決了膝蓋的問題，它不再是個阻礙。」

紐約人方面，唐斯今仗交出10次助攻；祖殊赫特轟入4記三分後，更興奮得脫下球衣扔給一名身穿76人裝備的女球迷。「我的右手終於記起入三分的感覺了，」赫特笑言：「很高興找回手感。」

對76人來說，慘遭橫掃及主場淪陷已經夠慘，更諷刺的是，當年費城在2018年首圈選中的兩名新秀——碧捷斯（Mikal Bridges）和沙美特（Landry Shamet），如今正正披著紐約人的球衣在場上作戰，給予了主隊最後一擊。