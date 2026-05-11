NBA季後賽｜雲班耶馬開肘遭驅逐 愛華士狂飆36分獻亡母 木狼挫馬刺場數扳平2:2（有片）

明尼蘇達木狼與馬刺的西岸次圈季後賽陷入拉鋸，幸得當家球星安東尼愛華士（Anthony Edwards）大爆發狂轟36分，外加馬刺當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）因領二級惡意犯規被逐，木狼成功以114:109戰勝馬刺，將季後賽場數追和至2:2。這場比賽適逢母親節，愛華士賽後將這場關鍵勝仗，獻給在天上的亡母。

今仗轟下36分，還有6個籃板2次助攻的愛華士賽後記者會上表達了對於母親的思念：「今天是母親節，我只想為媽媽贏波，就是這麼簡單。」愛華士的母親與祖母在2015年相繼因癌症離世，兩人離世的日子剛好都是5號，這亦是他披上5號球衣的原因。當被問到今仗有否想起母親時，愛華士語氣堅定：「那是肯定的，為了她，我絕對不可以輸。」

雲班耶馬領二級惡意犯規被逐

愛華士果然說到做到，領軍木狼以114:109擊退聖安東尼奧馬刺，把握住對方超級新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）被逐離場的轉捩點，成功將系列賽總比數扳平2:2。

賽事關鍵一幕發生在第二節初段，雲班耶馬在籃底混戰中揮動右肘，擊中木狼中鋒拿斯列特（Naz Reid）下巴。球證翻看重播後，重手判罰雲班耶馬二級惡意犯規，直接將其驅逐離場，令一直被馬刺壓制的木狼得以喘息。

Status alert: Victor Wembanyama has been ejected Sunday after being assessed a Flagrant 2 foul. pic.twitter.com/G02YylonQE — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 11, 2026

雲班耶馬生涯第一次被逐。AP

雲班耶馬生涯第一次被逐。AP

哈伯（左）後備落場貢獻24分。路透社

二年級生卡素（Stephon Castle）今仗交出20分。AP

不過，年輕的馬刺並未因此崩盤。新秀迪倫哈伯（Dylan Harper）後備落場貢獻24分，二年級生卡素（Stephon Castle）交出20分，加上霍斯（De'Aaron Fox）下半場屢建奇功，馬刺在第四節初段一度領先8分。

愛華士坦言：「老實說，我覺得馬刺失去雲班耶馬後反而更難應付。這就像每支球隊缺少了王牌時，其他人反而打得更放、更有自信。」木狼主帥芬治（Chris Finch）亦指球隊中段一度鬆懈，在進攻端「迷失方向」。

木狼末節強攻內線奠勝

猶幸木狼及時回魂，在第四節打出一波34:25的攻勢逆轉戰局。在失去雲班耶馬這道內線大閘後，木狼在禁區如入無人之境。要知道，這位法國長人前三戰合共交出驚人的19次封阻，令木狼眾將忌憚三分。

到了末節關鍵時刻，馬刺只能靠威脅大減的干尼特（Luke Kornet）死守內線，木狼隨即瘋狂強攻籃框。高拔（Rudy Gobert）末段兩度博得「And-1」，杜辛姆（Ayo Dosunmu）關鍵上籃得手，加上拿斯列特的補籃，成功鎖定勝局。

帶傷上陣的愛華士無疑是末節贏波最大功臣，他打足第四節12分鐘獨取16分。據統計，木狼今仗共有38次突破上籃，創下主帥芬治執教以來的次高紀錄，當中多達30次是在雲班耶馬被逐後出現。「大家都知他不在場時，籃框會空曠得多，」愛華士笑言：「他簡直有8呎高，只要他在場，籃框就被他完全遮蔽。」

值得一提的是，左膝嚴重過度伸展及骨挫傷僅僅過了15天，愛華士依然連續第四場披甲，並連續兩仗上陣超過40分鐘，盡顯鐵血本色。雙方的第五戰「天王山之戰」，將於周二晚移師聖安東尼奧爆發。