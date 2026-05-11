NBA｜巫師破七年魔咒喜獲狀元籤 溜馬失前四保護「擺爛」得個吉

在現行NBA選秀抽籤制度可能步入歷史的最後一年，幸運女神終於眷顧了華盛頓巫師。今季常規賽戰績包尾的巫師，在今日的抽籤儀式上打破宿命抽中狀元籤，成為最大贏家；相反，同樣擁有最高機率抽中狀元的印第安納溜馬卻慘遇滑鐵盧，僅抽得第5順位，更因早前與快艇的交易附帶「前4保護」條款，令這支首輪籤白白拱手相讓，擺爛一季最終顆粒無收。

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破七年魔咒 巫師總裁：狀元籤獻給球迷

過去七年，常規賽戰績最差的球隊皆無緣狀元籤。不過，今季僅錄得18勝64負的巫師成功打破魔咒，以14%的最高機率如願以償。隨後的抽籤結果卻爆出冷門：抽中狀元機率並列第四的猶他爵士躍升奪得榜眼籤，孟菲斯灰熊（機率第六）獲探花籤；而順位躍升最多的是芝加哥公牛，以第九高的機率搶下第四順位。

巫師無疑是今次抽籤的大贏家。球隊今季大刀闊斧，透過重磅交易換來全明星控衛楊格（Trae Young）及「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis），矢志來季大展拳腳，如今再獲狀元籤加持，勢必如虎添翼。

巫師籃球營運總裁溫格（Michael Winger）將喜悅歸功於球迷：「我們的球迷承受了最多，這支狀元籤是獻給他們的。這是對他們不離不棄的回報，感謝他們在球隊經歷多年重建、甚至打出糟糕表現時依然全力支持。」

溜馬失算跌落第五 總裁致歉承擔責任

正所謂幾家歡喜幾家愁，與巫師同樣擁有最高狀元機率的溜馬及布魯克林籃網，最終分別跌至第五及第六順位。最慘情的莫過於溜馬，由於球隊在季中交易死線前從快艇換來中鋒蘇巴（Ivica Zubac）時，其首輪籤加入了「前四保護」條款，意味著溜馬必須抽中前四順位才能保留該選秀權。如今跌至第五，這支首輪籤只能直接奉送給洛杉磯快艇。

遛馬在季中從快艇換來中鋒蘇巴（Ivica Zubac）時，其首輪籤加入了「前四保護」條款。路透社

溜馬籃球營運總裁比查特（Kevin Pritchard）為此在社交媒體上向球迷致歉：「我對所有球迷感到非常抱歉，我會為這次冒險承擔責任。經歷了這樣的一季後，對於抽中第五順位我感到很驚訝，我原以為我們總該有點運氣。但請大家記住——這支球隊值得擁有一位正選中鋒，以便來季與頂級強隊抗衡。我們一直都充滿韌性。」

聯盟嚴打「擺爛」 爵士被罰反獲榜眼

今屆選秀被譽為「選秀大年」，頂級新星雲集，令各支球隊垂涎三尺。在常規賽最後幾個月，聯盟近三分一球隊為了爭奪高順位選秀權而公然「擺爛」。為此，NBA預計將於本月稍後召開董事會，商討採取嚴厲的新賽制來遏止這股歪風。諷刺的是，早前因「做出對聯盟不利行為」（涉嫌擺爛）而被重罰50萬美元的爵士，竟在抽籤中大躍進，歷史性首奪榜眼籤。

選秀大年星光熠熠 迪班沙自信做狀元

隨著抽籤塵埃落定，狀元之爭預料將是迪班沙（AJ Dybantsa）與彼德遜（Darryn Peterson）的「雙龍出海」。效力楊百翰大學（BYU）的6呎9吋前鋒迪班沙，大一賽季場均轟入25.5分榮膺全美得分王；而堪薩斯大學的彼德遜雖受傷患困擾缺陣11場，但場均仍交出20.2分的亮眼數據。

迪班沙是今年選秀狀元大熱。AP

迪班沙（右）大一賽季場均轟入25.5分榮膺全美得分王。路透社

彼德遜是今屆狀元大熱。AP

彼德遜（右）是今屆狀元大熱。路透社

兩位星級前鋒卡美朗保沙（Cameron Boozer）及威爾遜（Caleb Wilson）則預料包辦三、四順位。作為名宿卡路士保沙（Carlos Boozer）之子，卡美朗保沙今季在杜克大學展現統治力，場均斬獲22.5分及10.2個籃板；北卡羅萊納大學的威爾遜則有場均19.8分及9.4籃板進帳，惟季尾因手部骨折提前報銷。

名宿卡路士保沙之子卡美朗保沙（右）有機會繼承父親衣缽，被爵士或公牛被選中。路透社

卡美朗保沙有機會在前四被選中。AP

威爾遜（右3）預料在第四順位被選中。路透社

狀元大熱迪班沙自信滿滿地表示：「我賭自己會成為狀元。我的適應能力極強，在哪裡都能打出水準。」至於卡美朗保沙則有機會被公牛或爵士選中，這兩支球隊恰巧都是其父親曾經效力過的球隊。「這絕對會是一種超現實的感覺，」卡美朗保沙滿懷期待地說：「我不知道未來會怎樣，但肯定超級令人興奮。」