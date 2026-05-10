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NBA季後賽｜哈登關鍵90秒獨取7分 騎士擊敗活塞場數追成1:2

籃球天地
更新時間：15:30 2026-05-10 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-10 HKT

周六上演的東岸季後賽次圈第三戰騎士對活塞，哈登（James Harden）在最關鍵的時刻展現出巨星本色，於第四節最後90秒內連取7分，帶領騎士主場以116:109擊退活塞，將系列賽總場數追近至落後1:2，保住晉級希望。

招牌後撤步三分奠勝

騎士今仗上半場曾一度領先16分，但韌力十足的活塞在下半場急起直追，將比賽逼入決勝階段。在比賽剩下1分29秒騎士僅領先3分之際，哈登挺身而出接管比賽。他先是切入後撤步跳投命中，其後又在禁區拋投建功。
當活塞主將根寧咸（Cade Cunningham）射入三分球，將分差再次縮窄至2分時，哈登隨即施展其招牌的25呎後撤步三分球，在剩下25.9秒時將優勢擴大至5分，徹底粉碎了活塞反撲的希望。

艾堅遜盛讚哈登

季中被交易至騎士的哈登，在系列賽頭兩戰表現低迷，第二戰更是13投僅3中只得10分，失誤甚至多於命中數，惹來外界對其季後賽「手軟」的質疑，但他今仗一吐烏氣，全場交出19分、7次助攻且僅有3次失誤。
攻入全場最高35分的騎士當家球星當路雲米曹（Donovan Mitchell），在關鍵時刻亦樂於將球權交給這位老將：「因為他是哈登！我們對彼此有著終極的信任，這正是這些時刻能夠發生的原因。」
騎士主帥堅尼艾堅遜（Kenny Atkinson）亦大讚：「這就是我們認識的哈登，我們今晚非常需要他，他進攻手段的多樣性令人印象深刻。」

哈登無視閒言專注贏波

面對外界的批評，擁有17年經驗、從未缺席過季後賽的哈登顯得十分坦然：「我來到這裏就是為了找到我的位置，弄清楚需要做甚麼，並盡最大努力做出貢獻。無論你做得好還是壞，閒言閒語總會存在。對我來說，只要在第四節給我機會，我就會好好把握。在我的職業生涯中，我一直很清楚自己的職責，特別是隨著年紀增長，我會做一切能贏下比賽的事情，這才是最重要的。」

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