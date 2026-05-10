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NBA季後賽｜阿查米曹爆發交24+10雙雙 雷霆輕取湖人季後賽7戰全勝強勢叫胡

籃球天地
更新時間：12:24 2026-05-10 HKT
發佈時間：12:24 2026-05-10 HKT

衛冕冠軍雷霆季後賽未逢敵手，周六的西岸季後賽次圈第三戰作客湖人，憑藉阿查米曹（Ajay Mitchell）交出季後賽生涯新高的24分、10次助攻，以131:108大勝湖人，季後賽7戰全勝 。雷霆總場數遙遙領先湖人3:0，距離再次殺入西岸決賽僅一步之遙。

今季七殺湖人

雷霆在今季季後賽的表現堪稱完美，至今保持7戰全勝的驕人戰績。更值得一提的是，連同今仗的勝利，雷霆在今個賽季，無論是常規賽還是季後賽，面對由勒邦占士（LeBron James）領軍的湖人，已錄得7戰全勝，完全是湖人的「剋星」。雷霆亦成為了NBA歷史上，第六支在奪冠翌年的季後賽，能以7連勝開局的球隊。

阿查米曹成雷霆奇兵

今仗雷霆的贏波功臣，除了攻入23分及交出9次助攻的應屆MVP基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）外，後備殺手阿查米曹的爆發亦功不可沒。這位比利時後衛全場17投10中，連續第6場季後賽得分達14分或以上，成為球隊穩定的得分點。
湖人在上半場拼盡全力，一度憑藉八村壘（Rui Hachimura）的出色表現取得微弱領先。然而，雷霆在第三節展現出衛冕冠軍的底蘊，單節打出33:20的攻勢，一舉扭轉局勢並建立起兩位數的領先優勢，令湖人在第四節無力回天。

湖人殘陣應戰 占士獨力難支

湖人方面，在缺少了NBA得分王當錫（Luka Doncic）的情況下，進攻端顯得獨木難支。當錫自4月拉傷腿筋後，已連續缺陣14場，據報距離復出仍有遙遠的距離。
占士今仗交出19分、8次助攻及6個籃板的全面數據，里夫斯（Austin Reaves）亦有17分進賬，但兩人手感一般，合計32投僅12中。即使八村壘攻入全隊最高的21分，仍無法彌補雙方實力上的差距。

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