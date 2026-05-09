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NBA季後賽｜雲班耶馬並肩奧尼爾、奧拉祖雲 馬刺反勝木狼場數領先2:1

籃球天地
更新時間：14:18 2026-05-09 HKT
發佈時間：14:18 2026-05-09 HKT

馬刺「怪物狀元」雲班耶馬（Victor Wembanyama），在周五的西岸季後賽次圈第三場，木灰狼對馬刺(灰狼對馬刺)的比賽中，狂轟39分、15個籃板及5次封阻，與奧尼爾等名宿並肩，帶領馬刺作客以115:108擊敗木狼，在系列賽首戰主場失利後連贏兩場，總場數反超前2:1。

比肩四大傳奇中鋒

雲班耶馬今仗的數據堪稱史詩級。根據Stathead的統計，他成為了NBA季後賽歷史上，第五位能在單場比賽中交出「39分、15籃板、5封阻」的球員。前四位達成此壯舉的傳奇中鋒包括奧尼爾（Shaquille O’Neal）、奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）以及張伯倫（Wilt Chamberlain)，非官方統計。
今仗雲班耶馬手感極佳，全場18投13中，罰球更是12投10中。除了進攻端予取予攜，他在防守端亦是木狼難以逾越的屏障。

五犯仍不退縮

比賽戰至第四節末段，雲班耶馬陷入了犯規麻煩。在比賽還剩6分18秒時，他吞下個人第五次犯規，木狼亦藉此將比分追至98:99。然而，馬刺主帥米治莊遜（Mitch Johnson）僅讓雲班耶馬休息了一分鐘，便將他重新換上場，他解釋：「我們不會讓他留在後備席上，我們要讓他上場，如果他犯滿離場，我們再想辦法。」
身孭五犯的雲班耶馬並未退縮，他在第四節獨取16分。在比賽剩餘3分鐘時，他以一記關鍵的三分球，回應了木狼的拿斯列特（Naz Reid），將領先優勢擴大至六分，為球隊鎖定勝局。
雲班耶馬賽後說：「這就像穩住船舵一樣，我們取得了領先，我們不需要著急，我們需要保持穩定。」

艾華斯獨力難撐木狼

木狼方面，剛從膝傷中復出的安東尼愛華士（Anthony Edwards）表現神勇，攻入全隊最高的32分及14個籃板，其中22分更是在上半場取得，助球隊從開局落後3:18的劣勢中追平。然而，木狼其他主力的手感卻十分冰冷，尤其是面對雲班耶馬的防守，查頓麥丹尼斯（Jaden McDaniels）及林度（Julius Randle）全場34投僅8中。
艾華斯賽後無奈地表示：「我回更衣室跟隊友說，我們創造了很多好機會，如果我們能投進那些球，我們就能贏得這場比賽。」

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