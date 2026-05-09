NBA季後賽｜安比復出難阻76人再負紐約人 落後0:3 面臨被橫掃出局

費城76人周五在東岸季後賽次圈第3場，儘管有當家王牌中鋒安比（Joel Embiid）帶傷復出，仍未能阻擋球隊主場以94:108敗給紐約人，系列賽落後至0:3，距離被直落4場「橫掃」出局僅一步之遙。

安比帶傷上陣 缺統治力屢被針對

上場因右髖及腳踝受傷缺陣的安比，今仗在賽前熱身後決定頂硬上重返正選陣容。他上陣34分鐘，交出18分、6個籃板及5次助攻的數據。然而，明顯受到傷患困擾的他，失去了首圈對陣塞爾特人時的絕對統治力，橫移速度大減，屢屢被紐約人針對攻擊及衝搶進攻籃板。

安比賽後談及身體狀況：「我無問題！今晚顯然是一場艱難的敗仗，我們現在只能逐場比賽去拼。」76人主帥努斯（Nick Nurse）亦為愛將辯護：「我認為他已經傾盡所有，這就是他今晚能做到的一切。」

保羅佐治虎頭蛇尾

76人今仗曾有過一個好開始，保羅佐治（Paul George）在首節包辦了全隊31分中的15分，助球隊早段領先。但令人意想不到的是，佐治在後三節竟然「跌watt」兼一分未得，最後9次起手全部落空。

相反，缺少了防守大將艾魯比（OG Anunoby）的紐約人，卻展現出極強的韌性。他們的後備陣容以29:11完全輾壓76人，事實上，76人的後備席直到第四節中段才憑藉基美斯（Quentin Grimes）的三分球「開齋」。紐約人主帥米克布朗（Mike Brown）大讚球員：「我們有很多堅韌的戰士，當機會來臨時，他們就能把握住。」

76人陷歷史魔咒

76人在首圈才剛剛成為史上第四支在落後1:3下逆轉晉級的球隊，如今卻陷入0:3的出區邊緣。NBA歷史上從未有球隊能在落後0:3的情況下翻盤，這意味著76人極有可能在近九年內第六次於東岸次圈止步。保羅佐治賽後無奈地表示：「我們打出三節好表現，只是未能好好完成比賽，現在只能一場一場來，努力把賽季延續下去。」