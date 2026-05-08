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NBA｜米曹狂轟31分白做 根寧咸領軍活塞107:97再退騎士

籃球天地
更新時間：16:16 2026-05-08 HKT
發佈時間：16:16 2026-05-08 HKT

NBA季後賽東岸次輪，活塞主場再鬥騎士，客軍雖有當路雲米曹(Donovon Mitchell)攻入全場最高的31分，但主隊在有根寧咸(Cade Cunningham)尾段挺身而出下，最終成功抵擋騎士反撲，以107:97再下一城，總場次領先2:0。

米曹轟31分都無力回天 活塞場數領先2:0

活塞今戰延續上場勝仗氣勢，上半場全隊多點開花，加上「板凳暴徒」丹尼斯贊堅斯(Daniss Jenkins)半場貢獻11分下，主隊在半場時以54:43領先騎士11分，但易籃後騎士在米曹領軍下開始反擊，在「蜘蛛俠」單節攻入11分下助騎士以落後4分進入決勝節，騎士在米曹火熱手感下乘勝進擊，開局便打出一波6:0反超比分，但活塞在及時調整加上根寧咸的爆發下再收復失地兼拉開比分，最終以107:97守住主場勝利，以2:0的領先前往克里夫蘭。

今戰活塞當家球星根寧咸串連全隊攻勢，交出25分10助攻的2雙數據，另外有夏里斯(Tobias Harris)貢獻21分7籃板。反觀騎士雖然有米曹轟入31分外加6籃板，艾倫(Jarrett Allen)亦交出22分7籃板，然而另一主力哈登(James Harden)今戰手感冰冷，13投3中僅得10分，其餘隊友得分亦僅個位數。
 

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