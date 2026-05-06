Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季後賽｜雷霆挫湖人季後賽五戰全勝 賀姆格連24+12主宰內線

籃球天地
更新時間：12:54 2026-05-06 HKT
發佈時間：12:54 2026-05-06 HKT

衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆，在周二的西岸季後賽次圈首場再次展現其冠軍實力，憑藉均衡的進攻及鋼鐵般的防守，最終在主場以108:90輕鬆擊敗由勒邦占士（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人，在系列賽中「先拔頭籌」，並將今季季後賽不敗金身延續至五場。

雷霆挫湖人季後賽五戰全勝。法新社
雷霆挫湖人季後賽五戰全勝。法新社

攻守兩端全面壓制


雷霆中鋒賀姆格連（Chet Holmgren）在內線猶如「巨無霸」，攻入了全隊最高的24分，並搶下12個籃板，其在攻守兩端的統治級表現，令湖人內線束手無策。而應屆常規賽MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及阿查米曹（Ajay Mitchell）亦各有18分進賬。

賀姆格連24+12主宰內線 。法新社
賀姆格連24+12主宰內線 。法新社
賀姆格連24+12主宰內線 。法新社
賀姆格連24+12主宰內線 。法新社


雷霆的防守，更是今仗取勝的關鍵。他們成功將湖人的得分限制在90分，是湖人自2021年以來，在季後賽中的最低得分。SGA賽後解釋：「我們只是努力讓對手在他們的舒適區外打球，就這麼簡單。」


占士獨取27分難救主


湖人方面，「大帝」占士雖然已年屆41歲，但仍寶刀未老，全場攻入了27分，可惜獨木難支。日本前鋒八村壘（Rui Hachimura）攻入了18分，是湖人隊中，除占士外，唯一得分超過15分的球員。
湖人主帥雷迪克（JJ Redick）賽後坦言，球隊的失誤是今仗落敗的主因：「失誤傷害了我們！當你對陣世界冠軍時，你的犯錯空間並不大，今晚實在太多了。我們必須清理這些問題。」

湖人「大帝」占士全場攻入了27分，可惜獨木難支。美聯社
湖人「大帝」占士全場攻入了27分，可惜獨木難支。美聯社

雷霆剋列湖人


雷霆今仗的勝利，再次印證了他們對湖人的絕對優勢。在今季的四場常規賽對碰中，雷霆以4:0橫掃湖人，平均每場勝分更高達29.3分。如今，在季後賽首戰再次輕鬆取勝，對湖人來說，要爆冷淘汰衛冕冠軍，其難度之大，可想而知。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
6小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
3小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
5小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
9小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
00:40
秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位內 消防破門揭發
突發
1小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
01:04
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
21小時前
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
薛永康被控兩項非禮罪受審。黃巧兒攝
男護士涉捉16歲女病人手摸陰莖 事主指被告露械「望住我」十數秒 事後稱：希望無嚇親你
社會
4小時前
星島申訴王 | 女友肯AA制爆房 300元男友都嫌貴 寧花1000元買玩具 女友訴苦再遭網暴
星島申訴王 | 男友$1000買爆旋陀螺拒夾$300開房 女友心碎訴苦竟遭網暴
申訴熱話
5小時前