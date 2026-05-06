NBA季後賽｜活塞終止對騎士12連敗頹勢 近18年來首次系列賽領先

底特律活塞周二於東岸季後賽第二圈首仗，5名正選得分全部上雙，以團體力量作客以111:101擊敗克里夫蘭騎士，終結了季後賽對騎士12連敗頹勢，同時，更自2008年後首次在系列賽中領先。

首圈「搶七」經驗成關鍵

活塞在首圈總場數一度落後1:3下，上演驚天大逆轉淘汰奧蘭多魔術。主帥比加斯達夫（J.B. Bickerstaff）認為，這三場「生死戰」的經驗為球隊今仗的勝利奠定基礎。他說：「在打過三場基本上是淘汰戰的比賽後，你會明白開局的重要性，明白那種緊迫感。這讓我們成長，並相信我們能夠做到。」

這種「緊迫感」，在今仗的開局便表露無遺。活塞在第一節，便打出了37:21的攻擊波，早早確立了領先優勢。儘管騎士在第四節末段，一度將比分追至93:93平手，但活塞隨即打出一波7:0的攻勢，再次拉開比分，並最終鎖定勝局。

活塞全民皆兵 騎士雙核失準

活塞今仗再次展現「全民皆兵」的本色，五名正選球員全部得分上雙。根寧咸（Cade Cunningham）攻入了全隊最高的23分，並送出7次助攻；夏里斯（Tobias Harris）亦有20分進賬；而鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）則射入了5記三分球，貢獻了19分。

相反，騎士的明星後場組合，則表現失準。當路雲·米曹（Donovan Mitchell）雖然攻入了23分，但其連續9次在系列賽首戰中，取得30+得分的NBA紀錄就此中斷。而哈登（James Harden）攻入22分的同時卻出現多達7次失誤。全隊19次的失誤，更讓活塞藉此取得了29分，成為了今仗勝負的關鍵。

賽後，夏登亦坦言：「看看我的失誤，很多都是我自己的問題。我必須做得更好。」

兩隊的第二場比賽，將會在週四晚，繼續在克里夫蘭舉行。

終結16年尷尬紀錄

這場勝利，對活塞來說，意義非凡。他們不但終結了自2007年東岸決賽以來，在季後賽對陣騎士的12連敗，更是自2008年東岸準決賽對陣魔術以來，首次在季後賽系列賽中，取得領先。