NBA季後賽｜愛華士復出即做功臣 雲班耶馬三雙難救馬刺

周一晚的NBA季後賽，西岸四強首場比賽，成功晉級的明尼蘇達木狼以104：102險勝聖安東尼奧馬刺。木狼球星愛華士（Anthony Edwards）傷癒復出，即成為贏波功臣。馬刺超級球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）雖然交出封阻三雙的歷史級數據，依然無法為球隊帶來勝利。

愛華士預計缺陣卻趕及復出 第四節獨取11分

愛華士在對金塊的首輪系列賽第四場比賽中受傷，原本預計至少缺席兩場比賽。但他今仗趕及復出，成爲贏波功臣。今仗雙方戰情緊湊，全場出現19次交換領先及17次追平比分。 第一節後備上陣即展現狀態。第一節餘下1分27秒時，愛華士以一記後撤步三分球為球隊反超22：19，並向馬刺後備席大喊「我回來了！」。上半場結束時雙方打成45：45。

雖然第三節完結時馬刺以72：69取得領先，但木狼在第四節憑愛華士的發揮，在比賽餘下7分23秒時以一記單手上籃助木狼反超86：84，此後木狼一直保持領先，最終木狼以104：102首戰告捷。

木狼今仗的贏波功臣愛華士賽後說：「只要我在場上，就能讓大家安心。然後我就可以做我最擅長的事，努力把球投進籃框。」

雲班耶馬12次封阻創季後賽紀錄 三雙仍徒勞

馬刺球星雲班耶馬今仗交出11分、15個籃板及12次封阻的「三雙」成績。12次封阻是NBA自1973至74賽季開始統計封阻以來，季後賽單場最高紀錄。他亦是史上第三位在季後賽中以封阻達成三雙的球員，但依然無法阻止球隊落敗。