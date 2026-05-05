Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季後賽｜愛華士復出即做功臣 雲班耶馬三雙難救馬刺

籃球天地
更新時間：19:15 2026-05-05 HKT
發佈時間：19:15 2026-05-05 HKT

周一晚的NBA季後賽，西岸四強首場比賽，成功晉級的明尼蘇達木狼以104：102險勝聖安東尼奧馬刺。木狼球星愛華士（Anthony Edwards）傷癒復出，即成為贏波功臣。馬刺超級球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）雖然交出封阻三雙的歷史級數據，依然無法為球隊帶來勝利。

愛華士預計缺陣卻趕及復出 第四節獨取11分

愛華士在對金塊的首輪系列賽第四場比賽中受傷，原本預計至少缺席兩場比賽。但他今仗趕及復出，成爲贏波功臣。今仗雙方戰情緊湊，全場出現19次交換領先及17次追平比分。 第一節後備上陣即展現狀態。第一節餘下1分27秒時，愛華士以一記後撤步三分球為球隊反超22：19，並向馬刺後備席大喊「我回來了！」。上半場結束時雙方打成45：45。 

雖然第三節完結時馬刺以72：69取得領先，但木狼在第四節憑愛華士的發揮，在比賽餘下7分23秒時以一記單手上籃助木狼反超86：84，此後木狼一直保持領先，最終木狼以104：102首戰告捷。

木狼今仗的贏波功臣愛華士賽後說：「只要我在場上，就能讓大家安心。然後我就可以做我最擅長的事，努力把球投進籃框。」

雲班耶馬12次封阻創季後賽紀錄 三雙仍徒勞

馬刺球星雲班耶馬今仗交出11分、15個籃板及12次封阻的「三雙」成績。12次封阻是NBA自1973至74賽季開始統計封阻以來，季後賽單場最高紀錄。他亦是史上第三位在季後賽中以封阻達成三雙的球員，但依然無法阻止球隊落敗。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
8小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
8小時前
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
01:06
飛驒山脈2港男被困｜22歲居日男死亡 30歲男清醒獲救 料往上高地途中遇險
突發
1小時前
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
飲食
8小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
11小時前
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
00:56
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
結業潮｜北角新港宴會廳結業 20多名員工受影響 被拖欠1至2個月工資
社會
8小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
8小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
8小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
10小時前