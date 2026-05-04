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NBA季後賽｜艾倫狂轟22+19統治內線 騎士「搶七」挫速龍晉級次圈

籃球天地
更新時間：12:44 2026-05-04 HKT
發佈時間：12:44 2026-05-04 HKT

克里夫蘭騎士在周日的東岸季後賽首輪「搶七」大戰中，憑藉著中鋒J艾倫（Jarrett Allen）交出其季後賽生涯最佳的22分、19個籃板的統治級表現，在主場以114:102擊敗到訪的多倫多速龍，以總場數4:3驚險晉級，將在東岸次圈硬撼底特律活塞。

克里夫蘭騎士憑藉著中鋒J艾倫交出22分、19個籃板，主場以114:102擊敗到訪的多倫多速龍。美聯社
克里夫蘭騎士憑藉著中鋒J艾倫交出22分、19個籃板，主場以114:102擊敗到訪的多倫多速龍。美聯社
克里夫蘭騎士憑藉著中鋒J艾倫交出22分、19個籃板，主場以114:102擊敗到訪的多倫多速龍。法新社
克里夫蘭騎士憑藉著中鋒J艾倫交出22分、19個籃板，主場以114:102擊敗到訪的多倫多速龍。法新社

騎士第二、三節爆發奠勝


速龍初段反客為主，在第二節中段一度領先多達10分。然而，主隊騎士隨後在艾倫的帶領下展開絕地反擊。在第二、三節的15分鐘內，騎士打出了一波驚人的49:21攻勢，不但成功收復失地，更一舉將比分反超前，最多曾領先19分，徹底扭轉了比賽的局勢。


艾倫在該段時間內，猶如禁區的「巨無霸」，個人獨取14分及10個籃板，當中包括5個關鍵的進攻籃板，為球隊的反擊，奠定了穩固的基礎。


主場無敵 速龍飲恨出局

騎士主將當路雲米曹亦為克里夫蘭騎士攻入了22分，主場以114:102擊敗到訪的多倫多速龍。路透社
騎士主將當路雲米曹亦為克里夫蘭騎士攻入了22分，主場以114:102擊敗到訪的多倫多速龍。路透社

騎士以12分之差擊敗速龍後，這個系列賽出現了「主場無敵」的罕見情況，七場比賽，最終全由坐擁主場之利的球隊獲勝；而騎士乘主場優勢4:3淘汰速龍。


除了艾倫的精彩表現外，騎士另一主將當路雲米曹（Donovan Mitchell）亦攻入了22分，而夏登（James Harden）亦有18分進賬。


速龍方面，史葛迪班斯（Scottie Barnes）交出了24分、9個籃板的準「雙雙」數據，巴列特（RJ Barrett）亦有23分進賬，但仍無法阻止球隊在「搶七」大戰中飲恨出局。這是速龍隊自2022年以來，首次重返季後賽。


成功晉級的騎士，將會在周二作客底特律，與東岸「一哥」活塞展開第二輪系列賽的首場對決。兩隊在今季常規賽的四次交鋒中，各勝兩場，相信屆時又會上演一番龍爭虎鬥。

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