NBA季後賽｜魔術主將法蘭斯華拿傷出 搶七生死戰凶多吉少

奧蘭多魔術在周日出戰東岸季後賽首輪「搶七」生死戰前，收到了最不願聽到的壞消息。球隊宣佈，其德國籍主力前鋒法蘭斯華拿（Franz Wagner）因右小腿拉傷，將會繼續缺陣，無緣這場決定球隊賽季命運的關鍵大戰。

華拿小腿拉傷無緣搶七戰

法蘭斯華拿的缺陣，對魔術隊的打擊，可謂是災難性的。他在系列賽第四戰的第三節中受傷後，魔術隊隨即便連輸兩場，被底特律活塞成功將總場數由1:3的劣勢，扳平成3:3平手，將系列賽拖入了「搶七」的終極決戰。

華拿缺陣活塞狀元大爆發

法蘭斯華拿在系列賽中的作用，遠非其場均16.8分、5.5個籃板的數據所能完全體現。根據數據統計，在系列賽的首四場比賽中，當華格納作為主要防守者，去對位活塞的狀元後衛根寧咸（Cade Cunningham）時，根寧咸的總得分僅為17分，投射命中率更低至24投僅6中，三分球16投3中，並出現了6次失誤，其進攻火力被完全鎖死。

然而，在華格納缺陣的最近兩場比賽中，根寧咸徹底迎來了大爆發。他場均竟能轟下38.5分，投射命中率高達50%，三分命中率更達驚人的58%，猶如「解開了封印」，憑一己之力，帶領活塞絕地反擊。如今，魔術隊需要在缺少這位攻守樞紐的情況下，進「搶七」的生死戰，其晉級前景實在令人擔心。