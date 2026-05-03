NBA季後賽｜76人「搶七」破魔咒 44年來首挫塞爾特人進東岸次圈

76人在東岸季後賽首輪「搶七」大戰中，靠雙星安比（Joel Embiid）和麥斯爾（Tyrese Maxey）狂轟64分，主場以109:100力克宿敵塞爾特人，在總場數一度落後1:3的劣勢下，以4:3驚天大逆轉塞軍，打破季後賽不勝塞軍的魔咒，奇蹟般殺入東岸次圈。

打破44年宿命 終結18連敗紀錄

這場勝利，對76人來說意義非凡。他們不但打破了球會44年來，從未在季後賽系列賽中，擊敗塞爾特人的宿命（此前已連續6次被淘汰），更成為了NBA歷史上第14支，能在七場四勝制系列賽中，從1:3的絕境下反敗為勝的球隊。

在此之前，76人在季後賽中，當總場數落後1:3時，戰績為0勝18負，從未成功翻盤。而塞爾特人則在總場數領先3:1時，取得了32勝0負的完美戰績。如今，這兩項紀錄，均被76人親手終結。

雙子星創歷史 達頓缺陣成關鍵

76人今仗能成功破咒，雙子星安比及麥斯爾居功至偉。安比全場攻入34分、搶下12個籃板並送出6次助攻；而麥斯亦有30分、11個籃板及7次助攻的全面數據進賬。他們成為了NBA歷史上第一對能在「搶七」大戰中，各自取得至少「30+10+5」數據的隊友。

麥斯爾賽後表示：「我們三年前有機會擊敗他們，但沒有做到。今次我們來了，並且做到了。」

塞爾特人方面，其當家球星泰頓（Jayson Tatum）賽前因左膝僵硬，而臨時缺陣，成為了今仗勝負的關鍵。在缺少了主將的情況下，塞軍雖然在第四節曾一度將比分追至僅差一分，但在關鍵時刻，他們卻連續9次起手不中，最終被麥斯爾於最後兩分鐘內連取8分，為76人鎖定勝局。

成功晉級的76人，將會在東岸次圈，硬撼由賓臣（Jalen Brunson）帶領的紐約人，首場比賽將會在周一移師紐約舉行。