NBA季後賽｜東岸上線齊打搶7戰 速龍、活塞齊贏關鍵戰 同須鬥到最後一輪

NBA季後賽東岸首輪愈演愈烈，尤其是上岸上線，周五同日分別有活塞和速龍2落後場次2:3的球隊出戰，最終活塞把握魔術尾段手感冰冷，以93:79逆轉擊敗魔術，而速龍則憑巴列特(RJ Barrett)在加時一球絕殺3分，以112:110險勝騎士，兩支球隊將要進行搶7才可分出次輪資格。

魔術決勝節全節出現23投1中的表現打完第4節僅得8分。AFP

魔術尾段23投1中斷送好局 活塞扳回一城決戰天王山

主場出擊的魔術上半場已火力全開，誓要終結本輪系列賽，並以60:38拉開22分分差，但易籃後形勢大變，在活塞嚴防下魔術陷入得分荒，在第3節僅得11分，而活塞也展開反擊，將差距收窄成62:71落後9分，進入到決勝節魔術狀態陷入冰點，全節出現23投1中的表現打完第4節僅得8分，而活塞亦直接以93:79直接帶走今場關鍵戰，將會重返底特律上演天王山之戰。

根寧咸今場攻入32分10籃板4抄截。AFP

而今場攻入32分10籃板4抄截的根寧咸(Cade Cunningham)表示：「這就是過去一年我們所說的底特律靭性。」他亦補充表示過去的系列賽未能打出他們應有的東西，給予了對手機手機會，而接下來便要重回主場完成未完成的工作。

史葛迪巴斯貢獻25分14助攻7籃板。AFP

當路雲米曹全場攻入24分。AFP

巴列特絕殺3分救世界 騎士、速龍搶7分勝負

陷入絕境的速龍今場回歸主場防手一駁，第3節亦曾一度領先騎士15分，然而到決勝節騎士在當路雲米曹(Donovon Mitchell)領軍下展開反擊，他單節轟入11分助騎士以一波12:2的攻勢在最後5分鐘將分差收窄至僅1分，在讀秒階段更有莫比利(Evan Mobley)一球上籃將比賽拖入加時賽，在加時還剩30多秒時騎士還握有2分優勢，但莫比利關鍵時刻失誤送出球權，巴列特在時間尚餘1.2秒時投出3分，皮球打到籃框後彈起再落入籃網，助速龍以112:110力壓騎士獲勝，下戰將到騎士主場上場搶7大戰。

RJ BARRETT HITS THE GO-AHEAD 3 IN OT TO WIN IT FOR THE RAPTORS AND FORCE GAME 7 🚨



WHAT A SHOT WITH THE SEASON ON THE LINE 😲 pic.twitter.com/FI6yKSWCaq — NBA (@NBA) May 2, 2026

巴列特絕殺3分救世界。AFP

今場最亮眼的必然是投進致勝3分的巴列特，他今戰攻入24分9籃板，另外史葛迪巴斯(Scottie Barnes)和華特(Ja’Kobe Walter)亦分別貢獻25分14助攻7籃板和24分5籃板。