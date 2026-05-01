NBA季後賽｜ 麥丹尼斯32分領軍木狼110：98勝金塊 總場數4：2淘汰對手晉級第二輪

周四NBA季後賽，明尼蘇達木狼前鋒麥丹尼斯（Jaden McDaniels）於首輪第六場攻入32分及10個籃板，帶領球隊主場以110：98擊敗丹佛金塊，以總場數4：2淘汰西岸奪冠熱門，約基治（Nikola Jokic）領軍的金塊 ，晉級西岸第二輪。木狼將於周一作客聖安東尼奧馬刺。

木狼今仗陣容不整，三名主力後衛因傷缺陣。前鋒麥丹尼斯全場攻入32分及10個籃板，成為贏波功臣。木狼上半場完結時領先55：49。金塊球星約基治於第三節領軍展開反擊，並於此節尚餘5分36秒時，為球隊追平至67：67。不過，木狼隨即重整旗鼓，第三節結束時重新領先82：74。

金塊末節中段一度追至僅落後1分，但士氣高昂的木狼馬上拉開比分，比賽剩下56秒時，木狼的高拔（Rudy Gobert） 命中兩記罰，將比分拉開至10分，徹底粉碎金塊反撲希望 ，木狼最終勝110：98。木狼再勝一仗後，以總場數4：2淘汰金塊晉級西岸第二輪，將於周一作客聖安東尼奧馬刺 。

木狼功臣麥丹尼斯賽後表示：「我很高興比賽結束，最終取得勝利。我們最終證明了自己的實力，贏得了比賽，晉級下一輪。」