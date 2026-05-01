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NBA季後賽｜紐約人半場47分分差創記錄 140:89血洗鷹隊闖次輪

籃球天地
更新時間：14:15 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:15 2026-05-01 HKT

紐約人周五作客鬥鷹隊上演季後賽第6場，紐約人正領先場數3:2，但今場與一場龍爭虎鬥的想像不同，反而是紐約人的單方壓制，半場已領先47分，打破季後賽半場領先記錄，全場最大分差達61分，最終紐約人以140:89大炒鷹隊，以總場數4:2闖入第二輪。

紐約人半場領先47分創記錄

紐約人今戰首節已火力全開，憑藉69.2%的高命中率已得40分，反觀鷹隊在客軍嚴防下僅得15分，進入到次節雖然出現衝突插曲，紐約人的米曹羅賓遜（Mitchell Robinson)和鷹隊的丹尼斯(Dyson Daniels)齊被逐出場，但亦無阻紐約人83:36以47分分差打破聯盟季後賽半場領先記錄，原先記錄為2025年溜馬和2017年騎士打出的41分。而進入到第三節紐約人持續壓制，更打出全場最大分差的61分，提早宣告比賽進入垃圾時間，最終紐約人以140:89輕取鷹隊闖入次輪，下輪將會面對76人或塞爾特人。

今戰紐約人有艾魯比(OG Anunoby)在只上陣27分鐘下，高效攻入29分7籃板4抄截正負值達42，另外有唐斯(Karl Anthony Towns)貢獻12分11籃板10助攻的大三元，碧捷斯(Mikal Bridges)和謝倫般臣(Jalen Brunson)亦分別攻下24分和17分。反觀鷹隊雖然謝倫莊遜(Jalen Johnson)攻入21分8籃板6助攻，但正負值達-43。

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