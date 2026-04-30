Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季後賽｜火箭再挫湖人總場數追至2：3 距搶七奇蹟只差一步

籃球天地
更新時間：16:25 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:25 2026-04-30 HKT

NBA季後賽 ，周三晚上火箭對湖人的第五場比賽，火箭繼上周日，再次上演絕地反擊，火箭作客以99：93再挫湖人，將系列賽總場數追至2：3，連續第二場避免被淘汰。只要火箭在周五返回主場的第六場比賽中再次取勝，他們將成為NBA歷史上第五支在總場數落後 0：3下將系列賽拖入搶七大戰的球隊。

在NBA季後賽159支開局總場數落後 0：3的球隊中，只有4支曾將系列賽拖入搶七。火箭如今距離這個門檻只差一場勝利。只要他們在第六場主場擊敗湖人，便將成為第五支完成這項壯舉的球隊，並有望創造史上首支球隊在總場數落後0：3下反勝系列賽的成就。

火箭今仗狀態火熱，雖然頭號得分手杜蘭特因傷缺席了五場比賽中的四場，但球隊反而打出頑強表現。上半場完結時領先51：47。第三節10分43秒時，剛剛傷愈復出的里夫斯（Austin Reaves） 2記罰球全中，為湖人將比分追近至51：53，隨後火箭回敬了一波9：2的攻勢。第三節結束時火箭領先76：67。將優勢擴大至9分，湖人末節雖然一度收窄比分，但依然無力回天，最終以93：99落敗，將系列賽第六場比賽帶回火箭主場。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
8小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
6小時前
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
01:21
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
兩岸熱話
6小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
23小時前
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
7小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
2026-04-29 16:55 HKT