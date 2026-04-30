NBA季後賽｜火箭再挫湖人總場數追至2：3 距搶七奇蹟只差一步

NBA季後賽 ，周三晚上火箭對湖人的第五場比賽，火箭繼上周日，再次上演絕地反擊，火箭作客以99：93再挫湖人，將系列賽總場數追至2：3，連續第二場避免被淘汰。只要火箭在周五返回主場的第六場比賽中再次取勝，他們將成為NBA歷史上第五支在總場數落後 0：3下將系列賽拖入搶七大戰的球隊。

在NBA季後賽159支開局總場數落後 0：3的球隊中，只有4支曾將系列賽拖入搶七。火箭如今距離這個門檻只差一場勝利。只要他們在第六場主場擊敗湖人，便將成為第五支完成這項壯舉的球隊，並有望創造史上首支球隊在總場數落後0：3下反勝系列賽的成就。

火箭今仗狀態火熱，雖然頭號得分手杜蘭特因傷缺席了五場比賽中的四場，但球隊反而打出頑強表現。上半場完結時領先51：47。第三節10分43秒時，剛剛傷愈復出的里夫斯（Austin Reaves） 2記罰球全中，為湖人將比分追近至51：53，隨後火箭回敬了一波9：2的攻勢。第三節結束時火箭領先76：67。將優勢擴大至9分，湖人末節雖然一度收窄比分，但依然無力回天，最終以93：99落敗，將系列賽第六場比賽帶回火箭主場。