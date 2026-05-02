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籃球｜挾三連霸之勢衝擊CBA 香港金牛下季有望升班 孫欣偉：盡全力爭取

籃球天地
更新時間：09:00 2026-05-02 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-02 HKT

躋身中國最高水平的職業籃球殿堂——中國男子籃球職業聯賽（CBA），自香港金牛建隊之初便是管理層與投資人的終極目標。如今，這支已在NBL建立「三連霸」王朝的勁旅，其衝擊CBA的夢想似乎正迎來歷史性的轉機。

NBL作為中國男子籃球的第二級別聯賽，自2005年起已停辦「升降班」制度逾20年。然而，據內地媒體近日的廣泛報導，中國籃協正積極推動CBA與NBL的一體化改革，並計劃於下季恢復升降班機制。據悉，自2026至2027賽季起，CBA常規賽排名最後四位的球隊，將與NBL常規賽前四名球隊，透過附加賽爭奪CBA參賽席位。這八支球隊預計將以賽會制形式進行單循環較量，每隊作賽7場。最終積分排名前五的球隊將獲得新賽季CBA的參賽資格。這意味著至少會有一支NBL球隊能成功升班。香港金牛不僅挾著NBL『三連冠』霸主之勢，上季在CBA俱樂部盃賽中與CBA球隊交鋒亦取得兩勝兩負的不俗戰績，無疑是升班的最大熱門。

網上流傳的CBA「升降班」方案。微博圖片
網上流傳的CBA「升降班」方案。微博圖片
香港金牛CBA俱樂部盃曾兩度戰勝CBA球隊。香港金牛圖片
香港金牛CBA俱樂部盃曾兩度戰勝CBA球隊。香港金牛圖片
香港金牛CBA俱樂部盃曾兩度戰勝CBA球隊。香港金牛圖片
香港金牛CBA俱樂部盃曾兩度戰勝CBA球隊。香港金牛圖片
香港金牛取得CBA俱樂部盃兩連勝。香港金牛圖片
香港金牛取得CBA俱樂部盃兩連勝。香港金牛圖片

面對滿天飛的傳聞，總經理孫欣偉坦言，在官方正式公佈前一切仍屬未知數，但他相信金牛的成功與努力，無疑是促成這些變革的原動力之一。「我至今依然期盼，香港金牛有可能在下個賽季獲特邀參加CBA聯賽，我們老闆和管理層也在盡最大的努力全力爭取。」孫欣偉透露，最終賽制預計會在今季CBA結束前明朗化：「這需要給予NBL球隊，以及CBA排名靠後的球隊足夠的準備時間，這樣對大家才公平。」

面對潛在的賽制巨變，金牛已開始未雨綢繆。據悉，NBL下賽季將與CBA接軌，單賽季同時註冊的外援名額可能會由4人壓縮至3人，這意味著球隊將面臨更嚴苛的陣容重組考驗。談及球迷最關心的現有奪冠外援續約問題，孫欣偉保持理性：「這四名外援都表達了希望留效的意願。但面對下季可能只能註冊三名外援的新規，我們必須重新評估外援的配置策略，同時也要視乎休賽期本土及內地球員的補強情況，再來決定最終的外援人選。」

在短暫的40天假期後，金牛便要重新集結。正如孫欣偉所言：「下一個賽季形勢可能更加嚴峻，挑戰更大，我們必須更加務實。」帶著「三連霸」的榮耀與對CBA的無限期盼，香港金牛的新征程即將展開。

記者：楊功煜

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