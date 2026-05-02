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籃球｜季後賽全勝實則滿途荊棘 香港金牛「最掙扎」賽季締造三連霸

籃球天地
更新時間：08:30 2026-05-02 HKT
發佈時間：08:30 2026-05-02 HKT

外界看來，香港金牛今年的奪冠之路猶如秋風掃落葉。常規賽23勝3負冠絕聯盟，季後賽又以8戰全勝之姿一路零封對手，最終以場均淨勝21.5分的巨大優勢衛冕成功，成為NBL史上首支完成「三連霸」偉業的球隊。

但在管理層眼中，這卻是建隊以來「最掙扎」的一個賽季。常規賽初期「14連勝」的順風順水，一度令球隊上下滋生浮躁情緒；隨後意外的「五戰三敗」卻猶如一盆冷水，將全隊打入谷底。連敗的陰霾雖然短暫引發了陣中的自我懷疑，但真正讓管理層「睡不著覺」的，是貫穿賽季始末的外援陣容重組。這場危機並非單一事件，而是內外線交織的連環考驗。

內線方面，主力中鋒巴爾文（Ondrej Balvin）在季中遭對手墊腳導致賽季報銷，而球隊心儀的替代人選竟在最後關頭被日本球隊截胡。在註冊截止日逼近的絕境下，金牛只能冒險簽下膝關節有傷病隱患的所羅門（Richard Solomon）。為防所羅門因傷無法出賽，球隊當時還同時簽下了曾效力CBA吉林隊的畢格博作「雙保險」。孫欣偉透露，醫療團隊為所羅門拼盡全力：「我們其實是給他抽了三次積水，幾乎是在搶救。」最終在註冊截止日前，所羅門憑藉實際表現成功征服了管理層和教練組。正是這種不放棄的極限操作與雙管齊下的準備，讓所羅門最終順利留隊，撐起了球隊的內線屏障。

內線面臨「物理」上的傷病打擊，後場則陷入了「化學反應」的掙扎。球隊上季奪冠功臣、FMVP厄特爾二世（Michael Ertel II），在曾效力NBA洛杉磯湖人隊的超級外援美臣鍾斯（Mason Jones）加盟後，背負了沉重的「第一後衛」競爭壓力。面對勒邦占士（LeBron James）的前隊友，這位前FMVP心理壓力倍增，場均得分由上季的21.6分斷崖式下滑至12.6分。儘管球隊為他剪輯高光片段、做足「心理按摩」，但他始終無法找回狀態。最終雙方只能忍痛「和平分手」，這項決定隨即在球迷圈引發爭議，令管理層背負上沉重的輿論包袱。

與此同時，作為今季最大引援的美臣鍾斯，其融入過程亦非一帆風順。賽季中期，美臣鍾斯在思想上曾出現飄忽，場上表現亦不如人意，管理層甚至一度萌生放棄這位前NBA球員的想法。幸而經過管理層不斷的單獨溝通與激勵，美臣鍾斯終於迎來覺醒，蛻變為樂於分享球的無私領袖，他的數據亦由常規賽的場均14.3分、4.1籃板和5.0次助攻，全面提升至季後賽的17.3分、5.5籃板和8.0次助攻。

總經理孫欣偉欣慰地表示：「最終他從那個黑暗世界中走了出來，重新回到那個開朗、願意跟人開玩笑的美臣鍾斯。在季後賽中，他實現了自己的價值，也兌現了對球隊的承諾。」正是這一次次化險為夷的極限微操，加上老闆錢濤一如既往的大力支持，最終拼湊出了這座來之不易的三連霸獎盃。

記者：楊功煜

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