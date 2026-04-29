NBA季後賽｜安比轟33分救主 76人末節爆發逆轉塞軍逃出生天



費城76人在周二的東岸季後賽首輪第五場「生死戰」中，上演了一場精彩的絕地反擊！憑藉從盲腸炎手術中火速復出的王牌中鋒安比（Joel Embiid）攻入全場最高的33分，76人最終作客以113:97擊敗塞爾特人，成功在總場數落後1:3的劣勢下，追回一場，將系列賽的總比分改寫為2:3，避過提早「畢業」的命運。

76人(左)反勝塞軍場數追近至2:3。美聯社

76人(左)反勝塞軍場數追近至2:3。美聯社

安比領軍76人反勝塞軍場數追近至2:3。美聯社

安比領軍76人(右)反勝塞軍場數追近至2:3。美聯社

安比下半場主宰比賽

三星期前安比才因急性盲腸炎而接受緊急手術，錯過了常規賽的末段及季後賽的開局。然而，在今仗這場不容有失的比賽中，他卻打出了統治級的表現。儘管他在首節手感冰冷，6次起手僅1中，只得2分。但他其後迅速調整，第二節攻入13分，第三節再添10分。戰至關鍵的第四節，他更獨取8分，帶領球隊打出一波12:0的攻擊，一舉將比分由領先3分，拉開至15分，徹底鎖定勝局。

隊友麥斯爾（Tyrese Maxey）賽後對其表現讚不絕口：「安比極具統治力，尤其是在下半場。我今晚為他感到驕傲，這就是你在季後賽中需要打出的統治力。」

塞軍末節崩盤僅得10分

塞爾特人方面，主將泰頓（Jayson Tatum）交出了24分及16個籃板的「雙雙」數據，謝倫布朗（Jaylen Brown）亦有22分進賬。他們曾在第三節初段，一度領先多達13分，但其後卻無力抵擋76人的反撲。

戰至第四節，塞爾特人更陷入了全面的進攻荒，全隊在該節22次起手，僅命中3球，只得到10分，最終在主場飲恨，錯過了提前晉級的機會。

系列賽追至2:3將戰線拉回主場

76人在系列賽中，曾於主場連輸兩場，當中第四場更以32分之差慘敗，令主場球迷極度失望。麥斯爾賽後坦言：「我們的球迷值得一場主場勝利。上次在球迷面前，我們打出那樣的表現，是一種恥辱，是不可接受的。」如今，76人成功將戰線拉回費城，他們將會在周四於主場力爭再次擊敗塞爾特人，將系列賽拖入「搶七」的終極決戰。