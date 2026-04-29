NBA季後賽｜賓臣狂轟39分 紐約人再屠鷹隊場數領先3:2叫胡

紐約人在周二的東岸季後賽首輪第五場，於主場麥迪遜廣場花園再次打出統治級表現！憑藉著當家球星謝倫賓臣（Jalen Brunson）狂轟全場最高的39分，最終以126:97，連續第二場大勝到訪的阿特蘭大鷹隊，在系列賽中取得總場數3:2的領先優勢，率先「叫胡」。

賓臣末節17分接管比賽

賓臣今仗再次展現其「大心臟」本色，在比賽末節徹底接管了比賽。他單在第四節便豪取17分，全場攻入39分，距離其個人季後賽第9次單場40+的隊史紀錄，僅一步之遙。在他的帶領下，紐約人全場未曾落後，下半場更一直保持著雙位數的領先優勢，最多曾領先多達32分，令比賽早早失去懸念。

賽後，賓臣保持著一貫的冷靜：「在這個系列賽中，任何事情都可能發生，所以我們必須為第六場比賽保持專注。」

鷹隊攻守失據 麥高林僅得6分

鷹隊在系列賽中，曾憑藉著兩場一分之差的險勝，一度取得2:1的領先。然而，在最近兩場比賽中，兩隊的實力差距卻顯露無遺。紐約人不但進攻火力全開，在籃板球的爭奪上，亦以48:27完全壓制了鷹隊。

鷹隊的進攻核心麥高倫（CJ McCollum）今仗被完全凍結，全場僅得6分，是球隊慘敗的主要原因。鷹隊後衛戴臣丹尼斯（Dyson Daniels）賽後承認：「我認為他們的心態就是想出來欺負我們，變得更具侵略性，而他們做到了。」

有望連續四年殺入次圈

紐約人現時手握兩個「賽點」，只要在周四作客阿特蘭大的第六場比賽中獲勝，便能連續第四個賽季殺入季後賽次圈。即使失利，他們仍有機會在第七場比賽中，回到主場作終極一戰，晉級形勢一片大好。