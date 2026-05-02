籃球｜不計成本扎根本地 孫欣偉：香港金牛願陪本地籃球慢慢長大

三連冠在任何一個職業體育聯盟中，都是一項非凡的榮耀，而香港金牛作為全國男子籃球聯賽（NBL）的絕對霸主，今季再度向外界展示了強大的統治力。在4月21日結束的總決賽中，香港金牛在啟德體藝館全場超過5000名熱情球迷的見證下，以秋風掃落葉之勢，總場數3:0零封強敵上海玄鳥，強勢奪得今季NBL的總冠軍，成功建立屬於香港金牛的「三連霸」王朝。

然而，在球隊總經理孫欣偉眼中，這份輝煌的榮耀背後，其實充滿著不為人知的汗水與堅持：「我們自己知道經歷了甚麼，其實蠻難的，每一個冠軍背後都有不一樣的故事。」比起耀眼的冠軍獎盃和滿場的歡呼聲，這支職業球隊的肩上背負著更為長遠且沉重的使命——在香港籃球發展的低谷期，他們選擇不計成本地扎根於此，立志與香港本地籃球共同成長。

算一筆「情懷帳」：高昂的主場與老闆的執著

在香港這座寸金尺土的城市，營運一支高水平的職業籃球隊，其背後的成本之高往往超乎外界想像。孫欣偉坦言，相比起內地球隊往往能享受當地政府的大力支持，甚至擁有免費的專屬場館，金牛在香港的辦賽成本堪稱「天價」。「在香港做職業體育，比在內地要花的錢實在多得多。除了基本的人工成本外，我們在啟德、荃灣等場館作賽，每一場比賽都需要花費巨資去重新佈置。比賽完結後又要立刻連夜撤場，這其實也是一種巨大的消耗，無論是財力還是人力。」

香港金牛老闆錢濤堅定要在香港做一支高水平的職業籃球隊。香港金牛圖片

儘管面對如此高昂的營運開支，球隊投資人錢濤先生依然不為所動，堅守初衷。孫欣偉透露曾經問老闆，在香港做職業籃球成本那麼高，為什麼要堅持？錢濤的態度針釘截鐵，孫欣偉亦十分感激老闆對香港職業籃球的執著與熱愛：「錢濤先生說他是香港人，還是要在香港做職業體育，要將香港籃球帶到代表中國最高水平的CBA聯賽。」錢濤這份純粹且堅定的「香港情意結」，正是金牛隊寧願承受高昂成本，也要將主場留在香港，為本地球迷奉獻精彩比賽的根本動力。

推動硬件升級：期盼修頓與時俱進

除了承擔現有場館的昂貴費用，金牛亦積極關注並推動香港籃球硬件設施的發展。被譽為「香港籃球聖地」的修頓，承載了無數本地球迷的集體回憶，也是香港籃球文化的象徵。但此前修頓場館因籃框與底線距離等硬件條件不符要求，而無法繼續作為香港金牛的主場使用，這成為了球隊與球迷的一大遺憾。

不過孫欣偉透露，球隊一直與修頓保持著非常好的聯繫，並協助修頓聯絡專家，想辦法達到標準：「目前修頓方面已經收到了兩個改造方案，正進行積極討論，有可能在下個賽季成為符合FIBA Elite Level（國際籃聯精英級別）標準的球場。」

孫欣偉同時提到，隨著球隊在季後賽越走越遠，球迷的熱情也日益高漲。為了讓更多人能進場支持，球隊未來需要像啟德體藝館這樣的大場館，並期盼有朝一日能將那裡變成香港金牛真正的「家」。面對香港大型綜合體育館檔期緊張、場地資源有限的現狀，金牛表達了對未來的期待：「我們非常願意與香港的體育發展一起慢慢長大，一起變好。」

深耕青訓 拒絕拔苗助長

作為一支以香港為基地的球隊，針對外界時常關注的「本地球員上陣時間」問題，孫欣偉給出了職業經理人的理性解答。他強調，球隊內部從來不會為任何球員貼上標籤，並以英超豪門曼聯為例，點出職業體育的殘酷與現實：「曼聯永遠不會考慮球員C朗是不是本地人，職業球隊只會考慮派能贏得比賽的球員上場。」他進一步解釋，陣中的香港球員楊睿騏、楊瑞鴻及吳委峻同屬後衛，位置重疊注定無法同時上陣，這也是戰術調配上的考量。

談及這幾位球員的表現與發展，孫欣偉給予了高度評價：「這個賽季楊瑞鴻進步明顯，在賽場上的大局觀更好，進攻也更加犀利。至於吳委峻，他對籃球的執著和熱情讓我們很感動，雖然目前的技術暫時較為單一，但為了讓他將來可以走得更高，我們正在全方位地培養他。畢竟他還年輕，在同齡人中肯定是佼佼者。」此外，對於早前外借歸隊的楊睿騏，球隊亦給予了充分肯定。楊睿騏在回歸後短時間內便迅速適應，重新與球隊完成磨合，並在總決賽上陣時交出了不錯的表現。

孫欣偉對這批香港球員寄予厚望：「他們是我們未來的希望，我也有信心未來把他們培養為香港最好的投手，以及最好的一、二號位球員。」

完成三連冠後，港將楊睿騏剪下籃網的一段，留作冠軍紀念。楊功煜攝

香港金牛陣中港將：楊睿騏（左2）、吳委峻（左3）及楊瑞鴻（左4）同屬後衛，上陣時間出現重疊。楊功煜攝

孫欣偉強調，在球員實力與經驗尚未達標時，如果為了迎合外界聲音而硬要「拔苗助長」，讓他們在超高強度的比賽中受挫，反而會傷害他們對籃球的熱愛與自信心。對此，金牛的根本解法，是親自下場做香港籃球的「種樹人」。球隊目前已建立起U12至U18的青訓體系，未來計劃讓小球員參加內地正規的U系列比賽，讓他們從小就能接觸高水平的競爭環境，開闊眼界。

香港金牛深耕青訓，拒絕拔苗助長。香港金牛圖片

香港金牛深耕青訓，拒絕拔苗助長。香港金牛圖片

「香港金牛不是魔術師，不是來了指一下誰就能點石成金。」孫欣偉語重心長地總結道。這支剛剛完成三連霸偉業的球隊，正遵循著籃球發展的客觀規律，用時間與耐心，陪伴香港籃球實現從量變到質變的飛躍。他們期盼在未來的日子裡，能有更多由金牛體系培養出來的優秀香港球員，披上港隊戰袍，驕傲地站上洲際舞台。

記者：楊功煜

