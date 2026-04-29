NBA季後賽｜雲班耶馬統治內線 馬刺4:1淘汰拓荒者9年來首闖次圈

聖安東尼奧馬刺的「重建期」正式宣告結束！憑藉「怪物狀元」雲班耶馬（Victor Wembanyama）再次交出統治級的表現，馬刺在周三的西岸季後賽首輪第五場，主場以114:95輕鬆擊敗波特蘭拓荒者，以總場數4:1的強勢淘汰對手，自2017年以來，首次殺入季後賽次圈。

攻守兩端全面壓制

今仗馬刺再次展現出色的團隊籃球，全隊共有六人得分上雙，在攻守兩端都完全壓制了拓荒者，甫開賽便佔據主動，最多曾領先多達28分，未有給予對手任何反撲機會。

作為球隊的絕對核心，雲班耶馬今仗在內線的威力依然無人能擋。他僅僅出手7次便命中5球，輕鬆取得17分，並抓下14個籃板，同時送出3次助攻及3記封阻，其在場上的巨大影響力，絕非數據所能完全體現。

霍斯成得分王 後備奇兵建功

除了雲班耶馬外，馬刺後衛迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）今仗亦火力全開，攻入了全隊最高的21分。查柏尼（Julian Champagnie）亦有19分進賬。更值得一提的是，後備上陣的戴倫夏巴（Dylan Harper）成為了今仗的奇兵，為球隊貢獻了關鍵的17分。